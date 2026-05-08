EQS-News: sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag auf der Frühjahrskonferenz

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sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag auf der Frühjahrskonferenz



08.05.2026 / 16:05 CET/CEST

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Düsseldorf, 08. Mai 2026

Die sino AG nimmt an der diesjährigen Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main teil.

CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag, den 11. Mai 2026 um 10:40 Uhr die Entwicklung der sino und insbesondere seine Erwartungen für das Beteiligungsunternehmen Trade Republic - Deutschlands wertvollstem Startup mit zuletzt €12,5 Mrd. Bewertung.

Für Rückfragen und Gespräche steht er ebenfalls zur Verfügung.

Die Präsentation ist unter folgendem Link live zu sehen:

https://equityforum.de/en/page/monday1

Die Präsentation wird im Anschluss auf der Homepage der sino zur Verfügung gestellt.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand –

ihillen@sino.de

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0211 3611–2040

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