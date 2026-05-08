EQS-News: swissnet Group unterzeichnet Rahmenvertrag für intelligente Videolösungen im Smart-Environment-Bereich

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swissnet Group unterzeichnet Rahmenvertrag für intelligente Videolösungen im Smart-Environment-Bereich



08.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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swissnet Group unterzeichnet Rahmenvertrag für intelligente Videolösungen im Smart-Environment-Bereich

Berg, Schweiz – 8. Mai 2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589– Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, hat einen langfristigen Rahmenvertrag mit einem führenden deutschen Hersteller hochwertiger Beleuchtungstechnik abgeschlossen.

Im Rahmen der Partnerschaft liefert swissnet moderne Video- und Sicherheitslösungen für internationale Smart-Environment- und Smart-Pole-Projekte. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit einem weltweit führenden Hersteller für Videoüberwachungssysteme.

Der Vertrag umfasst die Bereitstellung integrierter Kamera- und PTZ-Systeme für moderne Smart-City- und Videotechnologie-Projekte. In der ersten Ausbaustufe sind rund 50 intelligente Smart-Pole-Systeme mit moderner Video- und Analyse-Technologie geplant. Das Projekt hat bereits begonnen und die ersten On-Demand-Rollouts befinden sich in Umsetzung. Für das Jahr 2026 wird bereits ein Projektvolumen von knapp 0,3 Mio. Euro erwartet.

Die Lösungen ermöglichen skalierbare und zukunftssichere Videoüberwachungs- und Analysefunktionen für den urbanen und industriellen Einsatz. Neben klassischen Sicherheitsanwendungen stehen insbesondere intelligente Analysefunktionen und moderne Smart-Environment-Konzepte im Fokus.

„Mit diesem Rahmenvertrag bauen wir unsere Position als Technologiepartner für intelligente Video- und Smart-Environment-Lösungen weiter aus. Gemeinsam schaffen wir leistungsfähige und zukunftssichere Plattformen für moderne urbane Anwendungen“, sagt Felix Leuppert, VP Sales bei der swissnet Group.

Über Swissnet Group

Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

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