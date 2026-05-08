Europäische Staaten kündigen Verhandlungsinitiative im Ukraine-Krieg an

Moskau/Miami/Berlin, 08. Mai (Reuters) - ⁠Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen angesichts erfolgloser US-Bemühungen um eine Beendigung des Ukrainekrieges eine Verhandlungsinitiative starten. "Wir sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen und sind darüber mit den USA und der Ukraine im Gespräch", sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul der "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht vom Freitag. "Im E3-Format mit Frankreich und Großbritannien unternehmen wir einen neuen Anlauf, wieder ‌in Verhandlungen hineinzukommen - mit einer größeren Rolle Europas in den nächsten Wochen und Monaten."

Russland zeigte sich offen für Gespräche mit europäischen Staaten. "Putin ist bereit, mit jedem zu verhandeln. Das hat er wiederholt erklärt", sagte ⁠Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow ⁠mit Blick auf einen Bericht der "Financial Times" (FT). Die Zeitung meldete, EU-Vertreter bereiteten sich auf Gespräche mit Russland vor. EU-Ratspräsident Antonio Costa sehe Potenzial für Verhandlungen der Staatengemeinschaft mit Putin. Die EU habe zudem die Rückendeckung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser Schwenk geht laut "FT" auf die Frustration der Europäer über die bisher von US-Präsident Donald Trump geführten Verhandlungen zurück.

Kritiker werfen Trump vor, die russischen Positionen bevorzugt zu haben. Putin pocht ‌auf die Anerkennung der Annexion der Krim und großer Teile ‌des Ostens der Ukraine. Zudem will er eine Verkleinerung der ukrainischen Armee durchsetzen und einen Nato-Beitritt des Landes dauerhaft ausschließen. Selenskyj lehnt die territorialen Forderungen ab und fordert von den USA Sicherheitsgarantien gegen einen möglichen neuen Angriff Russlands. Hierbei ⁠haben sich die USA bislang bedeckt gehalten.

UKRAINISCHER CHEFUNTERHÄNDLER IN MIAMI

Derzeit führt der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow Gespräche mit ‌den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner in Miami. ⁠Er erwarte zu Sommerbeginn den Besuch von US-Gesandten in Kiew, teilte Selenskyj mit. Die beiden Regierungen stimmen den Termin für den Besuch ab, erklärte er auf X. "Wir hoffen, dass wir dieses Mal das Geplante umsetzen und die Diplomatie neu beleben können."

"Russland wird den Dialog vorantreiben, sobald die ‌Europäer dazu bereit sind", sagte Kreml-Sprecher Peskow auf eine ⁠Frage der Nachrichtenagentur Reuters zu dem "FT"-Bericht weiter. Den ⁠ersten Schritt müsse jedoch die EU machen, da sie die Kontakte nach Beginn des Krieges 2022 abgebrochen habe. "Die russische Seite hat den vollständigen Abbruch unserer Beziehungen zur EU nicht veranlasst", sagte der Sprecher. Dies sei von Brüssel und einzelnen europäischen Hauptstädten ausgegangen.

Putin hatte im Februar 2022 den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine befohlen. Seitdem wehrt sich die Ukraine mit Unterstützung des Westens gegen Russland. Europäische Politiker hatten wiederholt erklärt, Russland müsse in der Ukraine besiegt werden, weil das Land andernfalls eines Tages ein Nato-Mitglied angreifen könnte. Die Regierung in Moskau weist dies zurück. Putin wiederum wirft den europäischen Staaten Kriegstreiberei ⁠vor, da sie die Ukraine mit Milliardenhilfen, Waffen und Geheimdienstinformationen unterstützen.

(Bericht von Dmitry Antonov und Hans Busemann, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)