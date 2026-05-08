Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.05.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 08. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AngloGold Ashanti (ADR)Bericht 1. Quartal 2026
BechtleBericht 1. Quartal 2026
CommerzbankBericht 1. Quartal 2026
EnbridgeBericht 1. Quartal 2026
EvonikBericht 1. Quartal 2026
Hoeegh AutolinersBericht 1. Quartal 2026
Intesa SanpaoloBericht 1. Quartal 2026
KronesBericht 1. Quartal 2026
Nano One MaterialsBericht 1. Quartal 2026
NintendoBericht Geschäftsjahr 2025
SonyBericht Geschäftsjahr 2025
Sto SEBericht 1. Quartal 2026
TeraWulfBericht 1. Quartal 2026
ToyotaBericht Geschäftsjahr 2026
Österreichische PostBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Commerzbank
Evonik
Bechtle
Intesa Sanpaolo
Hoeegh Autoliners
Nintendo
Krones
Sony
Toyota
TeraWulf
Enbridge
Österreichische Post
Sto SE
AngloGold Ashanti (ADR)
Nano One Materials

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