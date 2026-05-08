Frieden im Nahen Osten bleibt ungewiss

Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt

Ölpreis verlangsamt Talfahrt

Heute US-Arbeitsmarkt im Fokus

Am Donnerstag war die Stimmung der Marktteilnehmer dies- und jenseits des Atlantiks durchwachsen. Nach anfänglichen Kurssprüngen ging den Börsen im Verlauf des Handelstages die Puste aus, da die Anleger vermehrt Gewinne mitnahmen. Darüber hinaus kamen erneut Zweifel auf, ob der lang ersehnte Friedensdeal im Nahen Osten tatsächlich bald verkündet wird. Die Risikobereitschaft der Anleger bleibt durch die fragile geopolitische Lage gedämpft. Der DAX beendete den Tag mit einem Minus von 1,02 %, während der Euro Stoxx 50 0,9 % tiefer schloss. Der S&P 500 verbuchte einen Verlust in Höhe von 0,38 %.Nachdem die Notierungen am Ölmarkt seit Montag um mehr als zehn Prozent nachgegeben haben, hat sich der Preisrückgang zusehends wieder verlangsamt. Der Ölpreis verharrt nach wie vor auf einem hohen Niveau. Darüber hinaus sind erfolgreiche Friedensverhandlungen, die mit einer Befahrbarkeit der Straße von Hormus einhergehen, kein Garant für eine schnelle Rückkehr zum Vorkriegsniveau. Unter anderem aufgrund von Schäden an der Energieinfrastruktur dürfte es einige Zeit dauern, bis sich die Preise wieder normalisieren.Am heutigen Freitag richtet sich der Blick der Marktteilnehmer vor allem auf den US-Arbeitsmarkt. Neben der Beschäftigungsveränderung ex Agrarwirtschaft wird auch die Arbeitslosenquote in den USA veröffentlicht. Während wir für die Arbeitslosenquote einen unveränderten Wert erwarten, könnte es bei den neu geschaffenen Stellen einen deutlichen Rückgang geben. Insgesamt dürfte der US-Arbeitsmarkt trotz nachlassender Dynamik aber robust bleiben. Ergänzend dazu wird die University of Michigan jenseits des Atlantiks turnusgemäß ihren Verbrauchervertrauensindex publizieren. Wir erwarten einen Anstieg von 49,8 auf 53 Zähler. Zuletzt hat sich die Stimmung der privaten Haushalte durch die aktuelle Ungewissheit im Nahen Osten im Zusammenhang mit der Sperrung der Straße von Hormus eingetrübt. Die heutigen Daten sollten also wichtige Impulse zur kurzfristigen konjunkturellen Entwicklung in den USA liefern und somit im Fokus der Kapitalmarktakteure stehen. Auch von Seiten der Berichtssaison stehen heute neue Veröffentlichungen auf der Agenda. Es werden unter anderem Toyota und Sony ihre Quartalszahlen publizieren.