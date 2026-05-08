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Geopolitische Risiken bremsen Märkte – DAX schwächer zum Wochenschluss

UniCredit · Uhr
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Der DAX startet schwächer in den Handel und fällt wieder unter die Marke von 24.500 Punkten. Während sich der Euro Stoxx 50 leicht im Plus behauptet, zeigen die US-Indizes weiterhin eine stabile Entwicklung auf erhöhtem Niveau. Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 und der technologielastige US Tech 100 legen moderat zu. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel ebenfalls mit Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute vor allem die fragile Waffenruhe im Nahen Osten. Nach iranischen Angriffen auf US-Zerstörer in der Straße von Hormus reagierte Washington mit Militärschlägen gegen Ziele im Iran. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation ließ die Ölpreise erneut anziehen und schürt Inflationsängste. Zusätzlich richtet sich der Blick am Nachmittag auf den US-Arbeitsmarktbericht, der als wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Dynamik und die künftige Zinspolitik der Federal Reserve gilt. Besonders das Lohnwachstum dürfte angesichts der zuletzt wieder steigenden Inflation genau beobachtet werden.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Unter den Einzelwerten stehen Rheinmetall erneut unter Druck. Nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag setzt der Rüstungstitel seine Abwärtsbewegung fort. Belastend wirken Gewinnmitnahmen sowie die zunehmende Unsicherheit über die kurzfristige Marktdynamik im Verteidigungssektor. Zudem sorgte eine zurückhaltendere Einschätzung aus dem Analystenumfeld für zusätzlichen Verkaufsdruck.

Gefragt bleiben dagegen die Aktien von Bechtle. Der IT-Dienstleister überzeugte mit frischen Quartalszahlen und profitierte von einer robusten Nachfrage nach Digitalisierungs- und Infrastrukturprojekten. Anleger honorierten insbesondere die stabile operative Entwicklung in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld.

Auch Evonik rückt nach Zahlen in den Fokus. Der Spezialchemiekonzern zeigte im zweiten Quartal eine operative Erholung und profitiert derzeit indirekt von den Spannungen im Nahen Osten. Höhere Preise für bestimmte Chemieprodukte sowie Vorratskäufe sorgten zuletzt für Rückenwind. Trotz eines vorsichtigen Ausblicks auf die zweite Jahreshälfte werten Investoren die bestätigte Jahresprognose als positives Signal.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UN4F2A 1619 22836,915548 Punkte 14,83 Open End
Silber Bear UN3YKJ 46,32 134,274317 USD 1,46 Open End
Nasdaq-100® Bull UN807X 10,49 27549,33275 Punkte 23,11 Open End
DAX® Bull UN77GD 2,34 24229,913611 Punkte 104,32 Open End
NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future Bear UN80LJ 10,34 102,22759 USD 7,99 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Tesla, Inc. Call UN1U2S 0,81 600,00 USD 7,03 16.09.2026
Allianz SE Call UN09KV 0,18 440,00 EUR 19,17 16.09.2026
Schneider Electric SE Call UN4L2B 0,14 380,00 EUR 12,38 16.09.2026
DAX® Put UN503T 2,10 24200,00 Punkte 39,45 15.05.2026
RENK Group AG Call UN1XTF 0,75 50,00 EUR 3,73 16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Short UG6H4H 8,73 36995,394729 Punkte 2 Open End
DAX® Short HD6SGQ 1,01 29595,910354 Punkte 5 Open End
Datadog, Inc. Long HD31M8 8,77 94,395145 USD 2 Open End
Tesla, Inc. Long UG4UHF 1,02 343,237871 USD 6 Open End
ServiceNow Inc. Long UN48XQ 1,48 74,889764 USD 5 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2026; 10:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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