Geopolitische Risiken bremsen Märkte – DAX schwächer zum Wochenschluss
Der DAX startet schwächer in den Handel und fällt wieder unter die Marke von 24.500 Punkten. Während sich der Euro Stoxx 50 leicht im Plus behauptet, zeigen die US-Indizes weiterhin eine stabile Entwicklung auf erhöhtem Niveau. Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 und der technologielastige US Tech 100 legen moderat zu. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel ebenfalls mit Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute vor allem die fragile Waffenruhe im Nahen Osten. Nach iranischen Angriffen auf US-Zerstörer in der Straße von Hormus reagierte Washington mit Militärschlägen gegen Ziele im Iran. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation ließ die Ölpreise erneut anziehen und schürt Inflationsängste. Zusätzlich richtet sich der Blick am Nachmittag auf den US-Arbeitsmarktbericht, der als wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Dynamik und die künftige Zinspolitik der Federal Reserve gilt. Besonders das Lohnwachstum dürfte angesichts der zuletzt wieder steigenden Inflation genau beobachtet werden.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Unter den Einzelwerten stehen Rheinmetall erneut unter Druck. Nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag setzt der Rüstungstitel seine Abwärtsbewegung fort. Belastend wirken Gewinnmitnahmen sowie die zunehmende Unsicherheit über die kurzfristige Marktdynamik im Verteidigungssektor. Zudem sorgte eine zurückhaltendere Einschätzung aus dem Analystenumfeld für zusätzlichen Verkaufsdruck.
Gefragt bleiben dagegen die Aktien von Bechtle. Der IT-Dienstleister überzeugte mit frischen Quartalszahlen und profitierte von einer robusten Nachfrage nach Digitalisierungs- und Infrastrukturprojekten. Anleger honorierten insbesondere die stabile operative Entwicklung in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld.
Auch Evonik rückt nach Zahlen in den Fokus. Der Spezialchemiekonzern zeigte im zweiten Quartal eine operative Erholung und profitiert derzeit indirekt von den Spannungen im Nahen Osten. Höhere Preise für bestimmte Chemieprodukte sowie Vorratskäufe sorgten zuletzt für Rückenwind. Trotz eines vorsichtigen Ausblicks auf die zweite Jahreshälfte werten Investoren die bestätigte Jahresprognose als positives Signal.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN4F2A
|1619
|22836,915548 Punkte
|14,83
|Open End
|Silber
|Bear
|UN3YKJ
|46,32
|134,274317 USD
|1,46
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN807X
|10,49
|27549,33275 Punkte
|23,11
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN77GD
|2,34
|24229,913611 Punkte
|104,32
|Open End
|NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future
|Bear
|UN80LJ
|10,34
|102,22759 USD
|7,99
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Tesla, Inc.
|Call
|UN1U2S
|0,81
|600,00 USD
|7,03
|16.09.2026
|Allianz SE
|Call
|UN09KV
|0,18
|440,00 EUR
|19,17
|16.09.2026
|Schneider Electric SE
|Call
|UN4L2B
|0,14
|380,00 EUR
|12,38
|16.09.2026
|DAX®
|Put
|UN503T
|2,10
|24200,00 Punkte
|39,45
|15.05.2026
|RENK Group AG
|Call
|UN1XTF
|0,75
|50,00 EUR
|3,73
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UG6H4H
|8,73
|36995,394729 Punkte
|2
|Open End
|DAX®
|Short
|HD6SGQ
|1,01
|29595,910354 Punkte
|5
|Open End
|Datadog, Inc.
|Long
|HD31M8
|8,77
|94,395145 USD
|2
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|UG4UHF
|1,02
|343,237871 USD
|6
|Open End
|ServiceNow Inc.
|Long
|UN48XQ
|1,48
|74,889764 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2026; 10:00 Uhr;
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