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Gold - Hoher Abstand zur 200-Tage-Linie

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Hoher Abstand zur 200-Tage-Linie

Letzteres belegen auch die „nackten“ Zahlen. So liegt das Kursplus in diesen beiden Jahren mit 33 % deutlich über den historischen Vergleichsmaßstäben. In der Konsequenz unterstreicht der Faktor „Saisonalität“ den konsolidierenden Charakter der laufenden Kursbewegung, ehe sich nach dem Abbau der überkauften Marktverfassung der grundsätzliche Basisaufwärtstrend fortsetzen könnte. Für diese Interpretation liefert der Wochenchart weitere wichtige Argumente. Zum einen notiert das Edelmetall deutlich über der Ichimoku-Wolke. Diese Chartdarstellungsform signalisiert also einen stabilen, langfristigen Haussetrend. Zum anderen ist allerdings der Abstand zur 200-Wochen-Glättung (akt. bei 2.695 USD) unverändert hoch. Zwar nicht mehr ganz so groß wie zu Jahresbeginn, doch die Differenz zum langfristigen Durchschnitt droht die alten Hochpunkte von 2006, 2008 und 2011 zu unterschreiten (siehe Chart). Damals folgten auf Notierungen, die der 200-Wochen-Linie weit enteilt waren, jeweils längere korrektive Phasen. Dennoch würde ein Anstieg über das Aprilhoch (4.889 USD) die charttechnischen Perspektiven bereits kurzfristig verbessern. Ein Anstieg über die Marke von 5.069 USD würde die Verschnaufpause seit Ende Januar sogar zu einer „bullishen“ Korrekturflagge werden lassen.

Gold (Weekly)

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²



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