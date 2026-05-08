Gold - Saisonal: Goldener Teilzyklus – ab Juli?

Nach einem dynamischen Start ins Zwischenwahljahr – wie 2026 gesehen – geht der Goldpreis Anfang Mai typischerweise in eine zyklische Korrekturphase über (siehe Chart). Diese erstreckt sich bis zum Halbjahreswechsel, ehe ab Juli die saisonal beste Phase des Jahres einsetzt. Dieser zweite Aufwärtsimpuls hält bis zum Jahresultimo an und wird lediglich von einer Seitwärtsphase im Oktober/November unterbrochen. Per Saldo fehlt also in den kommenden Wochen bis zum Beginn der 2. Jahreshälfte der saisonale Rückenwind, sodass die laufende Verschnaufpause durchaus noch eine Ausdehnung erfahren könnte. Ab Anfang Juli besitzen die Gold-Bullen dann wieder bessere Erfolgsaussichten. Zumindest spielen ihnen dann die saisonalen Rahmenbedingungen wieder in die Karten. Beim Blick über den Tellerrand hinaus fällt auch das kommende Vorwahljahr (2027) sehr konstruktiv aus. Innerhalb des vier Jahre umspannenden US-Präsidentschaftszyklus stellen das laufende Zwischenwahl- und das kommende Vorwahljahr die beiden besten Teilabschnitte dar. Gemessen an den durchschnittlichen Verläufen seit Beginn der 1970er-Jahre befindet sich das Edelmetall nun also mitten in der „goldenen“ Hälfte des Präsidentschaftszyklus (Fortsetzung siehe unten).

Gold (Daily)

Quelle: Macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

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