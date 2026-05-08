Gold - Trendlinie untermauert Unterstützung bei 4.400 USD

Anlegerinnen und Anleger können die Bedeutung der beschriebenen Bastion praktisch nicht überschätzen, denn wir haben noch ein weiteres Argument für deren Relevanz im Köcher. Auf Quartalsbasis verläuft eine extrem langfristige Trendlinie, welche die Hochpunkte von 1987 und 2011 verbindet, aktuell bei 4.439 USD und rundet damit die auf diesem Niveau entstehende Kumulationsunterstützung ab. Trotz der jüngsten Verschnaufpause notiert beispielsweise der Monats-RSI weiterhin im überkauften Terrain. Zur Erinnerung: Zu Jahresbeginn zum Zeitpunkt des Allzeithochs bei knapp 5.600 USD erreichte der Oszillator einen Wert von 95 – der höchste Stand seit 1974! Auch der trendfolgende MACD befindet sich unverändert auf historisch hohem Niveau. Gerade im langfristigen Bereich signalisieren also diverse Indikatoren weiterhin einen gewissen Konsolidierungsbedarf. Das ist eine gute Überleitung zu den zyklischen Rahmenbedingungen. Bekanntermaßen befinden wir uns 2026 in einem US-Zwischenwahljahr. Gemessen am durchschnittlichen Verlauf hat dieses mit einem Plus von 15 % gemäß US-Präsidentschaftszyklus einiges zu bieten. Doch es gibt an dieser Stelle einen Pferdefuß (Fortsetzung siehe unten).

Gold (Quarterly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

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