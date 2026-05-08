Großbritanniens Premier Starmer will trotz Wahldebakels im Amt bleiben

London, 08. Mai (Reuters) - ⁠Trotz des Wahldebakels seiner Labour-Partei sieht der britische Premierminister Keir Starmer keinen Anlass für einen Rücktritt. "Ich werde nicht abtreten", entgegnete er am Freitag auf entsprechenden Fragen der Presse. Labour hat bei Regional- und Kommunalwahlen massiv eingebüßt - auch in traditionellen Hochburgen der Partei in den früheren Industriezentren Mittel- und Nordenglands. Als großer Gewinner zeichnete sich die rechtspopulistische Partei Reform UK von Nigel Farage ab. Die Ergebnisse waren bis Mittag aber ‌noch nicht vollständig. Die Wahlen zu über 136 Kommunalvertretungen in England sowie der Regionalparlamente in Schottland und Wales gelten als bislang wichtigster Stimmungstest für Starmer und seine Regierung vor der nächsten regulären Parlamentswahl im Jahr 2029.

Starmer sieht sich selbst noch Jahre ⁠an der Regierung: Er ⁠gehe davon aus, auch bei der nächsten Parlamentswahl erneut als Premierminister anzutreten, sagte er. "Tage wie diese schwächen meine Entschlossenheit nicht, den Wandel herbeizuführen, den ich versprochen habe", zitierten britische Medien Starmer, der sich bereits vor den Wahlen am Donnerstag mit Rücktrittsforderungen konfrontiert sah. Diese dürften auch nach Einschätzung von Labour-Abgeordneten noch lauter werden, wenn es bei dem Votum in Schottland schlecht läuft, Labour in Wales sogar abgewählt werden sollte und viele der rund 2500 Partei-Sitze in den Kommunalparlamenten Englands an politische Rivalen gehen sollten.

REFORM UK ERSTMALS ‌MIT MEHRHEIT IN EINEM STADTBEZIRK LONDONS

In einigen Regionen Englands ging Labour komplett leer ‌aus. So verlor die Partei in Tameside im Großraum Manchester erstmals seit fast 50 Jahren die Kontrolle über den Stadtrat, nachdem Reform UK alle 14 zur Wahl stehenden Sitze eroberte. Zudem musste Labour in der ehemaligen Bergbaustadt Wigan alle 20 Mandate an die Partei von Farage abgeben. Reform ⁠UK eroberte auch erstmals einen Londoner Stadtteil: In Havering im Osten der britischen Hauptstadt holte die Partei 30 der 43 Sitze. Farage ‌erklärte, das bisherige Abschneiden übertreffe seine Erwartungen bei Weitem und stelle ⁠einen historischen Wandel in der britischen Politik dar.

Nach ersten, unvollständigen Ergebnissen gewann Reform UK in England 367 Sitze hinzu, während Labour 254 abgeben musste. Die Konservativen büßten 146 Sitze ein. Zahlreiche Resultate - einschließlich der Wahlen in Schottland und Wales - standen zunächst noch aus.

Analysten zufolge zeigen die Wahlen, dass sich das traditionelle Zweiparteiensystem zunehmend in eine Mehrparteiendemokratie aufspaltet. Während ‌Labour und die Konservativen verlieren, legen neben Reform UK am anderen ⁠Ende des politischen Spektrums auch die Grünen zu. Auch ⁠für die Nationalisten in Schottland und Wales geht es bergauf.

Starmer war 2024 nach einem Erdrutschsieg mit dem Versprechen angetreten, nach Jahren des politischen Chaos für Stabilität zu sorgen. Seine bisherige Amtszeit war jedoch von zahlreichen Kurswechseln und Skandalen geprägt. Dazu gehört auch die Entlassung des britischen US-Botschafters Peter Mandelson nur neun Monate nach dessen Ernennung. Mandelson geriet wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter und inzwischen in US-Haft verstorbenen Ex-Finanzmanager Jeffrey Epstein in die Kritik.

Den Briten machen zudem die hohen Lebenshaltungskosten zu schaffen. Statt wie versprochen die Teuerungsrate in den Griff zu bekommen, hat Starmers Regierung mit weiteren Preissteigerungen durch den Iran-Krieg zu kämpfen. Starmers Verbündete warnten gleichwohl, dass nun nicht die Zeit sei, den Premierminister aus dem Amt zu drängen. Verteidigungsminister John Healey sagte, ⁠das Letzte, was die britischen Wähler wollten, sei "potenzielles Chaos bei der Wahl einer neuen Führung".

(Bericht von Sarah Young, Andrew MacAskill and Elizabeth Piper; bearbeitet von Elke Ahlswede, Sabine Wollrab und Christian Rüttger.Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)