Intesa Sanpaolo steigert Gewinn überraschend stark

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo ist dank guter Geschäfte im Wertpapierhandel mit überraschend viel Gewinn ins Jahr gestartet. Mit 2,76 Milliarden Euro verdiente das Institut im ersten Quartal 5,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Umsatz im Handelsgeschäft habe sich nahezu verdoppelt, teilte Intesa am Freitag in Turin mit. Für 2026 rechnet Bankchef Carlo Messina weiter mit einem Überschuss von rund 10 Milliarden Euro.

Der Manager baut dabei auf höhere Einnahmen aus dem Versicherungssparte, dem Fondsgeschäft und der Vermögensverwaltung. Während in Italiens Bankenbranche eine Fusionswelle rollt, hat Messina für Intesa eine größere Übernahme innerhalb des Landes ausgeschlossen, auch wegen kartellrechtlicher Bedenken.

Im ersten Quartal steigerte Intesa die Erträge im Jahresvergleich um gut fünf Prozent auf 7,15 Milliarden Euro. Die Betriebskosten gingen hingegen etwas zurück. Das Management hatte zuvor für die kommenden Jahre den Abbau von 6.100 Jobs angekündigt. Dies entspricht etwa sieben Prozent der gesamten Belegschaft.

Anleger reagierten unentschieden auf die Neuigkeiten vom Freitag: Die Intesa-Aktie sprang erst ins Plus und sackte dann deutlicher ins Minus. Wenig später erholte sie sich wieder etwas, wurde aber immer noch rund anderthalb Prozent billiger gehandelt als am Vorabend./stw/lew/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Intesa Sanpaolo
INTESA SANPAOLO ADR/6

Das könnte dich auch interessieren

Gegen Unicredit-Druck
Commerzbank präsentiert neue Finanzzieleheute, 05:49 Uhr · dpa-AFX
Commerzbank präsentiert neue Finanzziele
Bietet umgerechnet 30,80 Euro je Aktie
Unicredit macht Angebot für Commerzbank - deutlich unter dem Kurs05. Mai · dpa-AFX
Unicredit macht Angebot für Commerzbank - deutlich unter dem Kurs
Europäischer Bankenmarkt
Bundesregierung kritisiert Unicredit-Angebot für Commerzbank06. Mai · dpa-AFX
Bundesregierung kritisiert Unicredit-Angebot für Commerzbank
Kochboxenanbieter
Hellofresh-Aktie verliert: UBS streicht Kaufempfehlungheute, 08:59 Uhr · dpa-AFX
Hellofresh-Aktie verliert: UBS streicht Kaufempfehlung
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?heute, 11:20 Uhr · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen