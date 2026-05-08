Iran-Krieg drückt Nachfrage und treibt Kosten bei Clariant

Zürich, 08. ⁠Mai (Reuters) - Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant hat im ersten Quartal einen Rückgang beim operativen Gewinn verzeichnet. Grund dafür sei vor allem der Krieg im Iran, der die Nachfrage ‌im Katalysatorengeschäft gedrückt habe, teilte der Konzern am Freitag mit. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sank im ⁠Vergleich zum ⁠starken Vorjahreszeitraum um knapp 16 Prozent auf 160,2 Millionen Franken und lag damit knapp unter der Analystenprognose von 162 Millionen Franken aus einer firmeneigenen Umfrage. Der Umsatz schrumpfte in Lokalwährungen um zwei Prozent auf ‌918 Millionen Franken, wobei der Nahost-Konflikt ‌die Verkaufsmengen bei Katalysatoren und Portfoliobereinigungen das Care-Chemicals-Geschäft belasteten. Zudem drückten höhere Energiekosten und ein ungünstiger Produktmix auf die ⁠Profitabilität.

An der Börse gaben die Aktien im Frühhandel um ‌rund drei Prozent nach.

Trotz der ⁠anhaltenden Unsicherheiten und steigender Beschaffungskosten hält Clariant an seinem Ausblick für das Gesamtjahr 2026 fest. Der Konzern geht allerdings davon aus, dass die Erlöse ‌in der Katalysatorensparte nun ⁠unter dem Vorjahreswert liegen werden. ⁠Dies soll jedoch durch Zuwächse in anderen Bereichen wie den Adsorbentien und Additiven sowie ein leichtes Wachstum bei den Industrie- und Konsumgüterspezialitäten (Care Chemicals) ausgeglichen werden. Um den steigenden Rohstoff- und Energiepreisen entgegenzuwirken, setzt Clariant auf gezielte Preisanpassungen und treibt sein laufendes Kostensenkungsprogramm voran.

(Bericht von Marta Frąckowiak und Marleen Käsebier, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)