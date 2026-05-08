Iran-Sorge belastet: Dax vor schwachem Handelsstart

Kriegssorgen rund um den Iran sind am Freitag wieder Thema. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 0,8 Prozent tiefer auf 24.471 Punkte.

Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig beschossen. "US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs mit. Präsident Donald Trump drängte den Iran, nun schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen. Die Ölpreise zogen daraufhin wieder an.

USA: Iran dämpft Stimmung

Nach ihrem zuletzt starken Lauf haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Als Grund nannten Händler die Entwicklung der Ölpreise im Zuge der Lage im Iran-Krieg. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli notierte am Donnerstagabend nur noch leicht im Minus, nachdem der Preis zuvor deutlich mehr nachgegeben hatte.

Der Dow Jones Industrial schloss um 0,6 Prozent tiefer bei 49.597 Punkten, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.597 - 0,63 Prozent S&P 500 7.337 - 0,38 Prozent Nasdaq 28.564 - 0,12 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Kriegssorgen rund um den Iran sind wieder Thema. Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig beschossen. Die Ölpreise zogen daraufhin an.

In Japan büßte der Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,4 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index <> der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um knapp ein Prozent und der CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, gab um 0,6 Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 62.569 - 0,42 Prozent Hang Seng 26.352 - 1,03 Prozent CSI 300 4.869 - 0,63 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,56 + 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,01 + 0,014 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,39 - 0,008 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1734 + 0,07 Prozent Dollar in Yen 156,85 - 0,05 Prozent Euro in Yen 184,05 + 0,02 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 101,23 USD + 1,17 USD WTI 95,69 USD + 0,88 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT LUFTHANSA AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 7,50 (8) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 50 (55) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 70 (48) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 49 (36) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 292 (285) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 31 (32) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 55 (57) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 92 (84) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 78 (75) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT RHEINMETALL AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1500 (2130) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 85 (86) EUR - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF HEBT DEUTSCHE BANK AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 34 (32) EUR

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 120 (118) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 11,20 (9,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 7 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT HELLOFRESH AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 4,70 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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