Vorbörse 08.05.2026

Iran-Sorge belastet: Dax vor schwachem Handelsstart

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Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Kriegssorgen rund um den Iran sind am Freitag wieder Thema. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 0,8 Prozent tiefer auf 24.471 Punkte.

Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig beschossen. "US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung", teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs mit. Präsident Donald Trump drängte den Iran, nun schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen. Die Ölpreise zogen daraufhin wieder an.

USA: Iran dämpft Stimmung

Nach ihrem zuletzt starken Lauf haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Als Grund nannten Händler die Entwicklung der Ölpreise im Zuge der Lage im Iran-Krieg. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli notierte am Donnerstagabend nur noch leicht im Minus, nachdem der Preis zuvor deutlich mehr nachgegeben hatte.

Trump verliert erneut
US-Richter erklären weitere Zölle für illegalheute · 03:11 Uhr · dpa-AFX
US-Richter erklären weitere Zölle für illegal

Der Dow Jones Industrial schloss um 0,6 Prozent tiefer bei 49.597 Punkten, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.597- 0,63 Prozent
S&P 5007.337- 0,38 Prozent
Nasdaq28.564- 0,12 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Kriegssorgen rund um den Iran sind wieder Thema. Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig beschossen. Die Ölpreise zogen daraufhin an.

In Japan büßte der Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,4 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index <> der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um knapp ein Prozent und der CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, gab um 0,6 Prozent nach.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22562.569- 0,42 Prozent
Hang Seng26.352- 1,03 Prozent
CSI 3004.869- 0,63 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,56+ 0,05 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,01+ 0,014 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,39- 0,008 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1734+ 0,07 Prozent
Dollar in Yen156,85- 0,05 Prozent
Euro in Yen184,05+ 0,02 Prozent

Rohöl

Vergeltungsmaßnahme
Ölpreis zieht nach Zwischenfall bei Hormus leicht anheute · 05:00 Uhr · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
SorteKursVeränderung
Brent101,23 USD+ 1,17 USD
WTI95,69 USD+ 0,88 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT LUFTHANSA AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 7,50 (8) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 50 (55) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 70 (48) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 49 (36) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 292 (285) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 31 (32) EUR - 'UNDERPERFORM'

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- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 55 (57) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 92 (84) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 78 (75) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT RHEINMETALL AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1500 (2130) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 85 (86) EUR - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF HEBT DEUTSCHE BANK AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 34 (32) EUR

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 120 (118) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 11,20 (9,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 7 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT HELLOFRESH AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 4,70 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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