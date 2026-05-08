IRW-News: ACCESS Newswire: TruMerit und Credivera stellen erste überprüfbare digitale Qualifikationsnachweise für Fachkräfte im Gesundheitswesen weltweit aus

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: TruMerit und Credivera stellen erste überprüfbare digitale Qualifikationsnachweise für Fachkräfte im Gesundheitswesen weltweit aus

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 8. Mai 2026 / TruMerit, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Personalentwicklung und Qualifikationsüberprüfung im Gesundheitswesen, gab heute bekannt, dass es im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Credivera seine ersten überprüfbaren digitalen Qualifikationsnachweise an Fachkräfte im Gesundheitswesen ausgestellt hat. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der sicheren und übertragbaren Überprüfung von Qualifikationsnachweisen für das globale Gesundheitspersonal dar.

Die erste Gruppe digitaler Qualifikationsnachweise wurde an Pflegekräfte und andere Fachkräfte im Gesundheitswesen vergeben, die im vergangenen Jahr die globalen Zertifizierungsprüfungen von TruMerit erfolgreich bestanden haben. Dazu gehören der Qualifikationsnachweis Certified Global Nurse sowie speziell auf Pflegekräfte und andere in der Rehabilitationspflege tätige Fachkräfte zugeschnittene Qualifikationsnachweise. Diese sicheren Qualifikationsnachweise können nun digital gespeichert, verwaltet und geteilt werden, sodass Arbeitgeber, Aufsichtsbehörden und Zulassungsstellen berufliche Qualifikationen sofort überprüfen können.

Über die sichere Plattform zum Austausch von Qualifikationsnachweisen von Credivera werden TruMerit-Qualifikationsnachweise in verschlüsselten, fälschungssicheren digitalen Formaten ausgestellt, die weltweit anerkannten Verifizierungsstandards entsprechen. Da Gesundheitssysteme weltweit mit Personalmangel und einer zunehmenden grenzüberschreitenden Mobilität von Fachkräften im Gesundheitswesen konfrontiert sind, ist die vertrauenswürdige Überprüfung von Qualifikationsnachweisen zu einer entscheidenden infrastrukturellen Herausforderung für Aufsichtsbehörden, Arbeitgeber und Regierungen geworden. Verifizierbare digitale Qualifikationsnachweise ermöglichen es, berufliche Qualifikationen sicher auszustellen, sofort zu validieren und problemlos grenzüberschreitend auszutauschen, wodurch administrative Verzögerungen reduziert und gleichzeitig das Vertrauen in die Echtheit von Qualifikationsnachweisen im Gesundheitswesen gestärkt wird.

Durch die Einführung verifizierbarer digitaler Qualifikationsnachweise mit Credivera - und die Ausstellung der ersten Nachweise an erfolgreiche Zertifizierungskandidaten - tragen wir dazu bei, eine vertrauenswürdige digitale Identität für Fachkräfte im Gesundheitswesen aufzubauen, die es ermöglicht, ihre Qualifikationen überall auf der Welt sicher zu überprüfen, sagte Peter Preziosi, President und CEO von TruMerit. Diese Initiative modernisiert die Überprüfung von Qualifikationsnachweisen und gibt Fachkräften mehr Kontrolle darüber, wie ihre Leistungen an Arbeitgeber und Aufsichtsbehörden weitergegeben werden.

Credivera unterstützt ein wachsendes globales Netzwerk von Organisationen, die über seine sichere Infrastruktur für den Austausch von Qualifikationsnachweisen verschlüsselte Qualifikationsnachweise und verifizierte Identitätsdaten ausstellen.

Berufliche Qualifikationsnachweise werden zunehmend zu einem Teil der digitalen Identität einer Person, sagte Dan Giurescu, CEO von Credivera. Unsere Plattform ermöglicht es vertrauenswürdigen Organisationen wie TruMerit, sichere, überprüfbare Qualifikationsnachweise auszustellen, die Fachkräfte weltweit kontrollieren und weitergeben können. Gemeinsam tragen wir dazu bei, ein transparenteres und vertrauenswürdigeres System zur Überprüfung von Qualifikationen im Gesundheitswesen zu schaffen.

Die Zusammenarbeit zwischen TruMerit und Credivera ist Teil eines umfassenderen Wandels hin zu überprüfbaren digitalen Identitätssystemen, bei denen vertrauenswürdige Organisationen übertragbare Qualifikationsnachweise ausstellen, die Fachkräfte während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn mit sich führen können.

Über TruMerit

TruMerit ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Personalentwicklung im Gesundheitswesen mit fast 50 Jahren Erfahrung in der Unterstützung der Mobilität von Pflegekräften und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen. Ehemals CGFNS International, validiert TruMerit die Ausbildung, Schulung und Berufserfahrung von international ausgebildeten Gesundheitsfachkräften, die eine Zulassung zur Ausübung ihres Berufs in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern anstreben. Durch seine erweiterte Mission und das Global Health Workforce Development Institute treibt TruMerit Forschung, Standards und Zertifizierungen voran, die das globale Gesundheitspersonal stärken und eine gerechte, nachhaltige berufliche Mobilität fördern. www.trumerit.org.

Medienkontakt

LEA SIMS

Chief Marketing & Communications Officer

TruMerit

media@trumerit.org

QUELLE: TruMerit

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84151

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84151&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.