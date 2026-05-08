Minimum Volatility

Ist dieser Index besser als der MSCI World?

onvista · 08.05.2026, 11:20 Uhr Uhr

Der MSCI World hat sich als Goldstandard bei ETF-Investments etabliert. Doch es gibt eine spannende Alternative, die besser abschneidet, wenn man die Risiken berücksichtigt. Sie ist gerade für Anleger spannend, die auch in Einzelaktien investieren.