Ist dieser Index besser als der MSCI World?
onvista · Uhr
Der MSCI World hat sich als Goldstandard bei ETF-Investments etabliert. Doch es gibt eine spannende Alternative, die besser abschneidet, wenn man die Risiken berücksichtigt. Sie ist gerade für Anleger spannend, die auch in Einzelaktien investieren.
Quelle: Adobe.com/insta_photos
Du willst Geld anlegen? Nimm doch einfach einen MSCI-World-ETF. Diese Antwort hat sich mittlerweile als der Standard etabliert. Und auch, wer nebenbei noch Einzelaktien kauft, hat oft zumindest eine Handvoll ETFs als Kern des Portfolios.
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