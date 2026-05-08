Minimum Volatility

Ist dieser Index besser als der MSCI World?

onvista · Uhr

Der MSCI World hat sich als Goldstandard bei ETF-Investments etabliert. Doch es gibt eine spannende Alternative, die besser abschneidet, wenn man die Risiken berücksichtigt. Sie ist gerade für Anleger spannend, die auch in Einzelaktien investieren.

Artikel teilen:
Ein Börsenhändler analysiert Daten.
Quelle: Adobe.com/insta_photos

Du willst Geld anlegen? Nimm doch einfach einen MSCI-World-ETF. Diese Antwort hat sich mittlerweile als der Standard etabliert. Und auch, wer nebenbei noch Einzelaktien kauft, hat oft zumindest eine Handvoll ETFs als Kern des Portfolios.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen von Experten
  • Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
  • Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Microsoft
Amazon
Apple
M
MSCI World
Eurokurs (Euro / Dollar)
Broadcom
Exxon
Cisco
Novartis
MSCI
I
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc.
DUKE ENERGY
X
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C USD Acc.
111
M
MSCI WORLD INDEX

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 08.05.2026
Iran-Sorge belastet: Dax vor schwachem Handelsstartheute, 05:59 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 07.05.2026
Dax eröffnet im Bereich um 24.900 Punktegestern, 06:18 Uhr · onvista
Dax eröffnet im Bereich um 24.900 Punkte
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen