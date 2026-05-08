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Kapitalmarkttag: Mobimo strebt bis 2030 Wachstum mit bewährten strategischen Prioritäten an



08.05.2026 / 06:30 CET/CEST





Medienmitteilung

Kapitalmarkttag: Mobimo strebt bis 2030 Wachstum mit bewährten strategischen Prioritäten an

Luzern, 8. Mai 2026 – Die Mobimo Holding AG stellt heute an ihrem Kapitalmarkttag im Aeschbachquartier in Aarau die Strategie für die Jahre 2026 bis 2030 vor. Das Unternehmen setzt seinen bewährten Kurs konsequent fort und fokussiert sich auf ein nachhaltiges Wachstum des Investmentportfolios sowie die Realisierung attraktiver Entwicklungserträge. Dies mit einer weiterhin soliden Bilanz sowie einer verlässlichen und attraktiven Dividendenpolitik. Mobimo unterstreicht, dass das Geschäftsmodell und das Portfolio robust positioniert sind, um auch den politischen und regulatorischen Herausforderungen im Schweizer Immobilienmarkt wirksam zu begegnen.



Die Strategie 2026–2030 baut weiterhin auf den drei tragenden Säulen Anlageliegenschaften, Entwicklungsliegenschaften für das eigene Portfolio sowie Promotionsliegenschaften auf. Mobimo strebt bis 2030 eine Steigerung des Marktwerts ihres Investmentportfolios auf mindestens CHF 4,5 Mrd. an (2025: CHF 3,9 Mrd. (inkl. Liegenschaften im Bau)). Das Wachstum basiert primär auf der Umsetzung der bestehenden Entwicklungs- und Investitionspipeline. Darüber hinaus sollen selektive, wertschaffende Akquisitionen erfolgen.



Starke Pipeline generiert substanzielles Wachstum der Mieterträge

Bis 2030 erwartet Mobimo aus der Realisierung der Projekte für das eigene Portfolio einen Zuwachs des Soll-Mietertrags von rund CHF 17 Mio., was einem organischen Wachstum von über 10% gegenüber 2025 entspricht. Ein wichtiger Treiber dafür sind die im Bau befindlichen Liegenschaften Hof- und Hallenhaus sowie Nordbau im Aeschbachquartier in Aarau. Arealentwicklungen wie das Aeschbachquartier gehören seit jeher zur DNA von Mobimo. Mit den geplanten Projekten, wie Torfmatt in Wangen-Brüttisellen oder dem RAD-Areal in Zürich Oerlikon, werden Arealentwicklungen auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Wachstum, zur Wertschöpfung und zur Stärkung des Investmentportfolios leisten. Weitere substanzielle Beiträge zum Mietertragswachstum bis 2030 werden aus den in 2025 akquirierten Projekten der EMWE Immobilien in Zürich und Kloten sowie den bevorstehenden Neu- bzw. Umbauprojekten in Zürich, Thurgauer-/Siewerdtstrasse sowie Lausanne, Place de la Gare/Chemin de Mornex erwartet.



Starkes und resilientes Wohnportfolio bleibt für Mobimo wichtig

Trotz zunehmender politischer Einflussnahme werden Wohnimmobilien ein wichtiger Bestandteil des Portfolios bleiben. Dank eines vorausschauenden, aktiven Portfoliomanagements, eines hochwertigen und vergleichsweise jungen Portfolios im Kanton Zürich sowie der langjährigen Erfahrung in stark regulierten Märkten wie Lausanne und Genf sieht sich Mobimo resilient aufgestellt.



Effiziente Bewirtschaftungsplattform schafft Basis für weiteres Wachstum

Mit gezielten Investitionen in die Digitalisierung und in datengetriebene Prozesse entlang des gesamten Immobilienlebenszyklus betreut Mobimo heute – bei einem konstanten Personalbestand in der Bewirtschaftung – im Vergleich zu Ende 2017 rund 25% mehr Mietobjekte. Mit dieser Plattform kann das Wachstum aus der Pipeline und aus potenziellen Akquisitionen effizient integriert werden.



Umkämpfter Transaktionsmarkt bedingt fokussierte Akquisitionstätigkeit

Erfolgreiche Akquisitionen setzen im heutigen Marktumfeld ein sehr fokussiertes Vorgehen voraus. Mit dem im Januar 2026 neu geschaffenen Geschäftsbereich Akquisitionen bündelt Mobimo seine Kräfte, um die Markt-Agilität weiter zu erhöhen. Im umkämpften Transaktionsmarkt muss Mobimo ihre Stärken in komplexeren Transaktionen ausspielen. In jedem Fall müssen die Akquisitionen für die bestehenden Aktionäre Mehrwert schaffen und mit der soliden Finanzierungspolitik von Mobimo im Einklang stehen.



Solide Bilanz – kein zusätzlicher Eigenkapitalbedarf für Umsetzung der Pipeline

Die Finanzierung der Umsetzung der Pipeline bis 2030 ist aus heutiger Sicht ohne zusätzliches Eigenkapital möglich. Der EPRA-Loan-to-Value (LTV) wird auch langfristig im mittleren 40%-Bereich erwartet, ebenso die Eigenkapitalquote. Beim aktuellen Zinsniveau wird aufgrund der anstehenden Refinanzierungen und des zusätzlichen Fremdkapitalbedarfs bis 2030 ein leichter Anstieg der Zinskosten im mittleren einstelligen Millionenbereich erwartet.



Dividendenpolitik bleibt verlässlich und attraktiv

Bis 2030 wird Mobimo ihr heutiges Dividendenniveau vollständig aus den wiederkehrenden Erträgen des Anlageportfolios erwirtschaften. Dazu kommt ein Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf Entwicklungen und Promotion (Liegenschaften). Die Dividendenfähigkeit von Mobimo bleibt damit hoch. Nebst dem EPRA-Gewinn dient Funds from Operations (FFO I) als zentrale Kennzahl zur Beurteilung der nachhaltigen Ausschüttungskraft.

Mit einem qualitativ hochwertigen Portfolio, einer starken Pipeline, einer hohen finanziellen Flexibilität und einer klaren strategischen Ausrichtung sieht sich Mobimo bestens darauf vorbereitet, auch in einem politisch anspruchsvollen Umfeld nachhaltig Mehrwert für Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.

Alle Präsentationen zum heutigen Kapitalmarkttag sind auf der Website von Mobimo verfügbar: https://www.mobimo.ch/de/investoren/kapitalmarkttag

Weitere Termine

7. August 2026: Publikation Halbjahresergebnis 2026

12. Februar 2027: Publikation Jahresergebnis und Geschäftsbericht 2026



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an

Kontakt für Analysten und Investoren:

Stefan Feller, Head of Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97



Kontakt für Medien:

Anthony Welbergen, Head of Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86



Über Mobimo

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4,2 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.

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