Kehl-Vertrag in Dortmund aufgelöst

dpa-AFX · Uhr
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DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Sportdirektor Sebastian Kehl anderthalb Monate nach der Trennung aufgelöst. Der BVB wollte Berichte über eine Abfindung für Kehl offiziell nicht kommentieren. Der 46-Jährige soll heute Abend am Rande des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt verabschiedet werden. Neuer Sportdirektor bei den Westfalen ist seit Ende März Ole Book. Zuletzt hatte es Berichte über ein mögliches Engagement Kehls bei Tottenham Hotspur in London gegeben./lap/DP/jha

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