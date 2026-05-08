Kreml stimmt Trumps Waffenruhe zu

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml stimmt dem Vorschlag von US-Präsident Donald Trump für eine dreitägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg ab Samstag und einen Gefangenenaustausch zu. Das sagte der außenpolitische Berater von Staatschef Wladimir Putin, Juri Uschakow, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Am Samstag wird in Russland an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg erinnert; dazu gibt es eine Militärparade auf dem Roten Platz.

"Als wichtigstes wurde festgelegt, eine Waffenruhe vom 9. bis 11. Mai einzuhalten, einschließlich des Austausches von 1.000 Personen von jeder Seite", sagte Uschakow. Die Vereinbarung sei in den jüngsten Telefonkontakten mit der US-Führung zustande gekommen. "Die US-Vertreter hatten ihrerseits Kontakt nach Kiew."/fko/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Trump verliert erneut
US-Richter erklären weitere Zölle für illegalheute, 03:11 Uhr · dpa-AFX
US-Richter erklären weitere Zölle für illegal
Europäischer Bankenmarkt
Bundesregierung kritisiert Unicredit-Angebot für Commerzbank06. Mai · dpa-AFX
Bundesregierung kritisiert Unicredit-Angebot für Commerzbank
„Projekt Sackgasse“
Iran lehnt US-Initiative zur Straße von Hormus ab05. Mai · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?heute, 11:20 Uhr · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen