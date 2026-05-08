Kupferhütte Aurubis hebt Gewinnprognose erneut an
München, 08. Mai (Reuters) - Europas größter Kupferverarbeiter Aurubis schraubt seine Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal innerhalb von gut drei Monaten nach oben. Das operative Ergebnis vor Steuern werde nun zwischen 425 und 525 (2024/25: 355) Millionen Euro erwartet, teilte Aurubis am Freitag mit. Der Korridor liegt um 50 Millionen Euro über der bisherigen Zielspanne. "Ausschlaggebend für die Erhöhung der Prognose sind anhaltend hohe Metallpreise, verbesserte Erlöserwartungen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien sowie höhere antizipierte Schwefelsäureerlöse in der zweiten Geschäftsjahreshälfte", erklärte das Unternehmen.
Im ersten Halbjahr lag das operative Ergebnis vor Steuern mit 226 (229) Millionen auf Vorjahresniveau. Das liege im Rahmen der Analystenerwartungen, erklärte Aurubis. Die Aktie grenzte ihre Kursverluste daraufhin ein.
(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)