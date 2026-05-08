Kupferhütte Aurubis hebt Gewinnprognose erneut an

München, ⁠08. Mai (Reuters) - Europas größter Kupferverarbeiter Aurubis schraubt seine Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal ‌innerhalb von gut drei Monaten nach oben. Das operative Ergebnis vor ⁠Steuern ⁠werde nun zwischen 425 und 525 (2024/25: 355) Millionen Euro erwartet, teilte Aurubis am Freitag mit. Der Korridor liegt um 50 ‌Millionen Euro über der ‌bisherigen Zielspanne. "Ausschlaggebend für die Erhöhung der Prognose sind anhaltend hohe Metallpreise, ⁠verbesserte Erlöserwartungen aus der Verarbeitung von ‌Recyclingmaterialien sowie höhere ⁠antizipierte Schwefelsäureerlöse in der zweiten Geschäftsjahreshälfte", erklärte das Unternehmen.

Im ersten Halbjahr lag das operative Ergebnis ‌vor Steuern ⁠mit 226 (229) Millionen auf ⁠Vorjahresniveau. Das liege im Rahmen der Analystenerwartungen, erklärte Aurubis. Die Aktie grenzte ihre Kursverluste daraufhin ein.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)