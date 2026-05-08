Linke: 'Unfähigste Bundesregierung aller Zeiten'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke wirft der Bundesregierung wegen der im Bundesrat ausgebremsten Entlastungsprämie Versagen vor. "Es ist wirklich die unfähigste Bundesregierung aller Zeiten", sagte Parteichefin Ines Schwerdtner in Berlin. Statt früh mit Ländern und Kommunen pragmatische Lösungen zu finden, würden Gesetze halbfertig präsentiert. "Eine Regierung, die ständig an der eigenen Abstimmung und an handwerklichen Fehlern scheitert, verspielt das Vertrauen der Menschen im Land", sagte Schwerdtner.

Zuvor hatte der Bundesrat der vom Bundestag bereits beschlossenen Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro überraschend nicht zugestimmt./vsr/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?heute, 11:20 Uhr · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen