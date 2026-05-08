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Lonza gibt Ergebnisse der Generalversammlung 2026 bekannt – Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden genehmigt



08.05.2026 / 16:15 CET/CEST





Jean-Marc Huët wurde als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt

Claudia Süssmuth-Dyckerhoff, Sami Atiya und Stephen Fry wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt

Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten alle zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder wieder

Eine Dividende von CHF 5.00 pro Aktie wird ab dem 15. Mai 2026 ausgeschüttet, was einer Erhöhung von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Die anwesenden und vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre hielten insgesamt 43’948’027 Aktien, was 62.58% des Aktienkapitals entspricht

Deloitte wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2027 wiedergewählt

Basel, Schweiz, 8. Mai 2026 – Die heutige Generalversammlung der Lonza Group AG wurde unter der Leitung des Verwaltungsratspräsidenten Jean-Marc Huët abgehalten. 62.58% des Aktienkapitals waren an der Generalversammlung vertreten, wobei die anwesenden und vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre insgesamt 43’948’027 Aktien hielten.

Alle zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder wurden jeweils für eine weitere Amtszeit bis zum Ende der Generalversammlung 2027 wiedergewählt. Zur Wiederwahl standen Jean-Marc Huët, Juan Andres, Eric Drapé, Marion Helmes, Angelica Kohlmann, Christoph Mäder und David Meline.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die Wahl von Claudia Süssmuth-Dyckerhoff, Sami Atiya und Stephen Fry als neue Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtszeit bis zum Abschluss der Generalversammlung 2027.

Jean-Marc Huët wurde sowohl als Mitglied des Verwaltungsrates als auch als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit bis zum Abschluss der Generalversammlung 2027 wiedergewählt. Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten Eric Drapé, Angelica Kohlmann, Christoph Mäder sowie David Meline und wählten Claudia Süssmuth-Dyckerhoff als die fünf Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine weitere Amtszeit bis zum Ende der Generalversammlung 2027.

Mit dem Abschluss der letzten Amtsperiode von Barbara Richmond und Jürgen Steinemann sowie der Entscheidung von Roger Nitsch, an der Generalversammlung 2026 nicht zur Wiederwahl anzutreten, dankt der Verwaltungsrat allen dreien für ihren engagierten Einsatz und ihre wertvollen Beiträge zu Lonza und wünscht ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Die Aktionärinnen und Aktionäre unterstützten alle weiteren vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge, darunter die Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange, des Vergütungsberichts 2025 (Konsultativabstimmung) und der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

Deloitte AG, Zürich (CH) wurde von den Aktionärinnen und Aktionären erneut als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2027 gewählt.

Eine Dividende von CHF 5.00 je Aktie wurde von den Aktionärinnen und Aktionären genehmigt, was einer Erhöhung von 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Ausschüttung erfolgt ab dem 15. Mai 2026. Fünfzig Prozent dieser Dividende wird aus der Kapitaleinlagereserve ausgezahlt und sind von der schweizerischen Verrechnungssteuer befreit.

Weitere Informationen finden Sie in den detaillierten Abstimmungsergebnissen.

Über Lonza

Lonza ist das weltweit grösste Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf die Gesundheitsbranche spezialisiert hat. Über fünf Kontinente hinweg arbeitet unser globales Team von etwa 20'000 Mitarbeitenden mit Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammen, um ihre bahnbrechenden Innovationen in wirksame Therapien umzusetzen. Dies ermöglicht es unseren Kunden, lebensrettende und lebensverbessernde Behandlungen für Patientinnen und Patienten weltweit bereitzustellen, gestützt auf eine Kombination aus modernster Wissenschaft, intelligenter Technologie und effizienter Produktion.

Unser Unternehmen erzielte im Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von CHF 6.5 Milliarden mit einem Kern-EBITDA von CHF 2.1 Milliarden. Erfahren Sie mehr unter www.lonza.com.

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