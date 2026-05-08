Nasdaq Livetrading: Erst ausgestoppt, dann 50 Punkte Gewinn

Zum Start der heutigen Wall Street Session blickten wir auf den DAX im Vergleich zum Nasdaq, denn beide Indizes entwickelten sich fast schon konträr. Während der DAX heute nach einem Test der 25.000 wieder nach unten sank, konnte der Nasdaq bereits in der Vorbörse neue Rekordhochs markieren. Ein direkter Vergleich der Indizes und die Frage, wann der Nasdaq nach dieser Rekordfahrt korrigiert, waren die Inhalte vor dem Kassa-Start in New York 15.30 Uhr. Dabei nahm ich die mittelfristige Range im Nasdaq als Orientierung und trug die rund 2.000 Punkten auf der Oberseite nach dem Ausbruch ab. In diesem Bereich sind wir bereits vorbörslich eingetaucht, sodass eine Umkehr (oder zumindest scharfe Konsolidierung) durchaus an der Tagesordnung stehen könnte. Ein Signal dafür gab es aber noch nicht, die Trendlinie ist weiter ungebrochen. Auch ist der Fear and Greed Index zwar im hohen Gier-Bereich, aber noch nicht im Extrem angekommen. Dies könnte ein weiterer Hinweis sein, den Trend langsam aufzugeben oder sich antizyklisch nach einer Short-Gelegenheit umzusehen.

Nachdem wir dies ausführlich besprochen hatten, startete der Kassa-Markt erneut volatil und formte in den ersten 5 Minuten eine Range aus rund 40 Punkten Spanne. An den Ausbruchskanten positionierte ich meine Orders und wurde auf der Oberseite direkt in den Markt gezogen, mit einer Long-Position. Diese wurde kurz darauf ausgestoppt, denn der Nasdaq lief noch einmal durch die komplette Range, markierte ein neues Tief (Fehlausbruch Unterseite), um dann wieder schwungvoll in die Range zu laufen. Genau mit diesem Setup der neuen Tiefs, die gekauft wurden, startete ich erneut eine Long-Order und baute die Position am ersten Ausbruchspunkt aus. Mit zwei Long-Positionen war dann das Ziel, die vorbörslichen Hochs und damit Rekorde im Nasdaq erneut anzulaufen. Die erste Position wurde auf dem Weg mit rund 50 Punkten Gewinn realisiert, die zweite im nachlaufenden Stop dann mit 11 Punkten. Das Hoch wurde erreicht und zum Webinar-Ende hin (sowie kurz darauf) um mehr als 100 Punkte überboten.

Es zeigte sich erneut hohe Dynamik am Markt, aber es schwang auch die latente Gefahr mit zu hohem Momentum, dass die Stimmung schnell kippt und dann eine Stopp-Loss-Welle den Markt impulsiv nach unten zieht. Darauf sollten wir alle gefasst sein, und ansonsten im Zweifel mit dem Trend an dieser Dynamik teilnehmen.

Am Freitag ist der Ankerpunkt im Markt dann wohl der Arbeitsmarktbericht. Um 14.30 Uhr wird er für den Monat April veröffentlicht und gibt Aufschluss über die Robustheit der US-Wirtschaft sowie Inflationstendenzen. Diese Zahlen begutachten wir gern wieder als Webinar, schalte pünktlich zur Vorbereitung um 14.15 Uhr unter diesem Link ein: NFP-Arbeitsmarktdaten im Fokus.

Meine Erörterung vom Setup für das Daytrading und der Ausrichtung "Trendfortsetzung" ist somit erörtert worden und kam sehr zügig zum Tragen. Du hast hier somit die Nachbetrachtung vom Impuls des Wall Street Starts 15.30 Uhr noch einmal konkret auf den Schirm.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann wieder zum DAX-Start stattfinden. Melde Dich gern für den Dienstag um 08.45 Uhr hierzu an:

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