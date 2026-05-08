Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

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Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

08.05.2026 / 12:01 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG

     Company Name:                Deutsche Rohstoff AG
     ISIN:                        DE000A0XYG76

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        08.05.2026
     Target price:                EUR145
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche
Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and increased the price target from EUR 124.00 to EUR 145.00.

Abstract:
We have reworked the valuation model published in our most recent note of 9
April to account for a rise in the value of DRAG's holdings in Almonty as
well as higher 2027 drilling CAPEX than we had previously modelled. On 1
April DRAG announced the disposal of 9m shares in Almonty (38% of its
holding diluted for bond conversion). The total gain was almost EUR100m. In
the same press, release management announced that the proceeds would be
reinvested into a EUR220m-EUR230m 2026 drilling programme encompassing ca. 21.8
net wells (2025 CAPEX was EUR110m). Ca. half these new wells are scheduled to
begin production at mid-year and the balance in Q3/Q4. First 2027 guidance
issued with the 2026 annual report on 22 April indicates that next year's
CAPEX will also be ample at EUR150m. We had previously assumed EUR113m. We
expect ca. 15 new wells to come on line next year with timing similar to
2026. DRAG's balance sheet can easily accommodate this spending. We estimate
that net debt/trailing 12 month EBITDA will be only 0.4x by the end of next
year. The Almonty share price has risen 12% since our 9 April note. Based on
the increase in the value of DRAG's holdings in Almonty's debt and equity,
as well as higher post-2027 oil and gas production than we previously
modelled, we have raised our price target from EUR124 to EUR145. We retain our
Buy recommendation (upside: 58%).


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG
(ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 124,00 auf EUR 145,00.

Zusammenfassung:
Wir haben das in unserer letzten Studie vom 9. April veröffentlichte
Bewertungsmodell überarbeitet, um dem Wertanstieg der DRAG-Beteiligung an
Almonty, sowie den höheren Bohrinvestitionen für 2027 als wir ursprünglich
angenommen hatten, Rechnung zu tragen,. Am 1. April gab DRAG den Verkauf von
9 Millionen Almonty-Aktien bekannt (38 % der Beteiligung nach
Berücksichtigung der Anleiheumwandlung). Der Gesamtgewinn belief sich auf
fast EUR100 Mio. In derselben Pressemitteilung kündigte das Management an,
dass der Erlös in ein Bohrprogramm für 2026 im Umfang von EUR220 Mio. - EUR230
Mio. reinvestiert werde, das ca. 21,8 Nettobohrlöcher umfasst
(Investitionsausgaben für 2025: EUR110 Mio.) Etwa die Hälfte dieser neuen
Bohrlöcher soll Mitte des Jahres die Produktion aufnehmen, der Rest im
dritten bzw. vierten Quartal. Die erste Guidance für 2027, die am 22. April
mit dem Jahresbericht 2026 veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass die
Investitionsausgaben im nächsten Jahr mit EUR150 Mio. ebenfalls reichlich
ausfallen werden. Wir waren zuvor von EUR113 Mio. ausgegangen. Wir erwarten,
dass im nächsten Jahr ca. 15 neue Nettobohrlöcher in Betrieb genommen
werden, wobei der Zeitplan dem von 2026 ähnelt. Die Bilanz von DRAG kann
diese Ausgaben problemlos verkraften. Wir schätzen, dass das Verhältnis von
Nettoverschuldung zu EBITDA der letzten 12 Monate bis Ende des nächsten
Jahres nur 0,4 betragen wird. Der Aktienkurs von Almonty ist seit unserer
Studie vom 9. April um 12 % gestiegen. Aufgrund des Wertzuwachses der
DRAG-Beteiligungen an den Schuldtiteln und Aktien von Almonty sowie einer
höheren Öl- und Gasproduktion nach 2027 als zuvor von uns modelliert, haben
wir unser Kursziel von EUR124 auf EUR145 angehoben. Wir behalten unsere
Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 58 %).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4ea804987ed28fe40284eb0fecc027e9

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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