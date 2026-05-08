Original-Research: Finexity AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Finexity AG - von GBC AG 08.05.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Finexity AG Unternehmen: Finexity AG ISIN: DE000A40ET88 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 72,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Kapitalerhöhung als Katalysator für Plattformausbau Finexity hat seit der Initial Coverage operativ spürbar an Dynamik gewonnen. Der Investment Case bleibt nicht nur intakt, sondern wurde durch mehrere neue operative Meilensteine zusätzlich untermauert. Das Unternehmen entwickelt sich zunehmend von einer Plattform für tokenisierte Private-Market-Investments zu einem skalierbaren Infrastruktur- und Distributionsanbieter für digitale Wertpapiere. Besonders positiv werten wir den starken Start in das Geschäftsjahr 2026. Auf kombinierter Pro-forma-Basis inklusive Effecta erzielte Finexity im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 2,1 Mio. EUR und lag damit laut Unternehmensangaben 40 % über Budget. Das EBITDA lag bei rund -0,7 Mio. EUR und damit ebenfalls besser als geplant (vorläufig, ungeprüft und pro forma inklusive Effecta). Gleichzeitig bestätigte das Management die Jahresplanung 2026 mit rund 9,6 Mio. EUR Umsatz und rund -3,5 Mio. EUR EBITDA. Die operative Entwicklung liefert damit erste Hinweise auf eine zunehmende Traktion des Geschäftsmodells und beginnende Skalierungseffekte. Zusätzlich hat Finexity am 5. Mai 2026 eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen. Geplant ist die Ausgabe von bis zu 205.778 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025. Das Bezugsverhältnis wurde auf 6:1 festgelegt; sechs alte Aktien berechtigen damit zum Bezug einer neuen Aktie. Der Bezugspreis beträgt 36,00 EUR je neuer Aktie, woraus sich ein maximales Emissionsvolumen von rund 7,4 Mio. EUR ergibt. Die Bezugsfrist läuft vom 8. Mai 2026 bis zum 22. Mai 2026; ein Überbezug ist möglich. Nicht durch Altaktionäre bezogene Aktien sollen anschließend bis zum 8. Juni 2026 öffentlich zum Bezugspreis über die neue KI-gesteuerte Zeichnungsstrecke FINEXITY Access angeboten werden. Die jüngsten Unternehmensmeldungen stärken mehrere zentrale Pfeiler des Investment Case. Gemeinsam mit Cashlink und Tangany wurde eine regulierte tokenisierte Kapitalmarktinfrastruktur auf der Stellar-Blockchain produktiv eingesetzt. Erster Anwendungsfall ist die tokenisierte Wertpapieremission des Solarparks Ratekau mit einem Emissionsvolumen von bis zu 3,0 Mio. EUR. Damit demonstriert Finexity erneut die Fähigkeit, regulierte Tokenisierung nicht nur strategisch zu positionieren, sondern operativ in marktfähige Produkte zu überführen. Positiv ist auch die erfolgreiche Platzierung der ersten Circus-Anleihe im siebenstelligen Volumen. Noch relevanter erscheint die damit verbundene strategische Finanzierungspartnerschaft für weitere Finanzierungen von bis zu 50 Mio. EUR. Diese Partnerschaft kann perspektivisch wiederkehrende Transaktionsvolumina generieren und unterstreicht Finexitys Rolle als Capital-Markets-Partner für wachstumsorientierte Unternehmen. Ein weiterer wichtiger operativer Schritt ist der Start von FINEXITY Access, einer modularen digitalen Zeichnungsstrecke für den Primärmarktvertrieb von tokenisierten und konventionellen Wertpapieren. Die Lösung bildet das erste Modul einer auf 24 Monate angelegten KI-Transformationsagenda, mit der Finexity perspektivisch weitere Prozessschritte entlang der Wertpapier-Wertschöpfungskette, von Emission über Handel bis Abwicklung, stärker digitalisieren und automatisieren will. Zum Start bietet Finexity zwei spezialisierte Zeichnungsstrecken an: eine Variante für Emittenten, die im Rahmen des Emittentenprivilegs selbst vertreiben, sowie eine Variante für vertraglich gebundene Vermittler und Vertriebspartner im MiFID-II-Umfeld. Beide Strecken können sowohl tokenisierte als auch klassische Wertpapiere abbilden. Strategisch ist FINEXITY Access aus unserer Sicht besonders relevant, da die Zeichnungsstrecke als Plug-and-play-Lösung in bestehende Vertriebskanäle integriert werden kann, etwa über Webseiten, Mailings, digitale Kampagnen oder QR-Codes. Dadurch wird Finexity für Banken, Finanzvertriebe, Berater und Emittenten als White-Label- beziehungsweise Infrastrukturpartner attraktiver. Zugleich adressiert die Lösung einen zentralen Engpass im Primärmarktgeschäft: die effiziente, regulatorisch saubere und skalierbare digitale Abwicklung von Zeichnungsprozessen. Erste KI-gestützte Komponenten sollen unter anderem bei Kundendaten-Vorprüfung, Identifizierung, Angemessenheitsprüfung und investmentbezogenen Informationen eingesetzt werden. Damit erweitert Finexity seine Rolle innerhalb der Wertschöpfungskette deutlich. Das Unternehmen ist nicht mehr nur Plattformbetreiber für eigene tokenisierte Produkte, sondern stellt zunehmend eine skalierbare Zeichnungs- und Prozessinfrastruktur für externe Kapitalmarktakteure bereit. Die kurz darauf gemeldete Gewinnung von Girolist als erstem Kooperationspartner für FINEXITY Access validiert diesen Ansatz zusätzlich. Laut Unternehmensangaben soll die Lösung innerhalb von zwölf Monaten zu einem zentralen Zeichnungskanal im Primärmarkt werden; das Volumenziel liegt im achtstelligen Bereich. Die Kooperation ist daher ein wichtiger Nachweis dafür, dass FINEXITY Access nicht nur ein internes Plattformmodul ist, sondern auch externen Partnern einen konkreten Nutzen im Vertrieb und in der digitalen Abwicklung von Wertpapieremissionen bietet. Zusätzlichen Rückenwind liefert die Kooperation mit Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber zum Start von VB Token, einer Plattform für tokenisierte Sachwert- beziehungsweise Private-Debt-Investments im genossenschaftlichen Bankenumfeld. Die Einstiegsschwelle liegt bei 500 EUR. Das erste Projekt, "Solar Zeven & Pforzheim", umfasst zwei Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeichern. Strategisch ist diese Kooperation besonders wertvoll, weil sie Finexitys Zugang zum genossenschaftlichen Bankenumfeld sichtbar macht und zeigt, dass tokenisierte Private-Market-Produkte zunehmend in etablierte Bankvertriebsstrukturen integriert werden können. Bewertung und Empfehlung Wir bestätigen die Einstufung Kaufen und das Kursziel von 72,00 EUR. Die jüngsten Meldungen sprechen dafür, dass Finexity die strategischen Kernelemente des Investment Case schneller operationalisiert als zunächst sichtbar war. Besonders die Kombination aus starker Q1-Entwicklung, neuen Infrastrukturprodukten, White-Label-Partnerschaften und Bankendistribution erhöht die Qualität der Equity Story. Finexity bleibt ein wachstumsorientierter Small-Cap mit hoher Umsetzungssensitivität, aber die jüngsten operativen Fortschritte rechtfertigen eine positivere Tonalität. Der Investment Case gewinnt an Glaubwürdigkeit, da erste Skalierungseffekte, neue Vertriebspartnerschaften, FINEXITY Access als digitale Zeichnungs- und Prozessinfrastruktur sowie konkrete tokenisierte Emissionen sichtbar werden. Bei erfolgreicher Umsetzung der Roadmap bleibt das Aufwärtspotenzial erheblich. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass sich die dynamische Wachstumsentwicklung perspektivisch weiter beschleunigen könnte, da das Management nach eigener Aussage kontinuierlich zusätzliche M&A-Opportunitäten prüft. Potenzielle anorganische Wachstumsschritte könnten die Plattformreichweite, regulatorische Infrastruktur, Vertriebskraft oder technologische Wertschöpfung weiter stärken und damit zusätzliche Skalierungseffekte ermöglichen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e05b627822e386e5455975fde38167cf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Fertigstellung: 07.05.2026 (14:00 Uhr) Erste Weitergabe: 08.05.2026 (10:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=a09ed956-49f6-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2323228 08.05.2026 CET/CEST °