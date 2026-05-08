Original-Research: Finexity AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Finexity AG - von GBC AG

08.05.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Finexity AG

     Unternehmen:               Finexity AG
     ISIN:                      DE000A40ET88

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  72,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Kapitalerhöhung als Katalysator für Plattformausbau

Finexity hat seit der Initial Coverage operativ spürbar an Dynamik gewonnen.
Der Investment Case bleibt nicht nur intakt, sondern wurde durch mehrere
neue operative Meilensteine zusätzlich untermauert. Das Unternehmen
entwickelt sich zunehmend von einer Plattform für tokenisierte
Private-Market-Investments zu einem skalierbaren Infrastruktur- und
Distributionsanbieter für digitale Wertpapiere.

Besonders positiv werten wir den starken Start in das Geschäftsjahr 2026.
Auf kombinierter Pro-forma-Basis inklusive Effecta erzielte Finexity im
ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 2,1 Mio. EUR und lag damit laut
Unternehmensangaben 40 % über Budget. Das EBITDA lag bei rund -0,7 Mio. EUR
und damit ebenfalls besser als geplant (vorläufig, ungeprüft und pro forma
inklusive Effecta). Gleichzeitig bestätigte das Management die Jahresplanung
2026 mit rund 9,6 Mio. EUR Umsatz und rund -3,5 Mio. EUR EBITDA. Die operative
Entwicklung liefert damit erste Hinweise auf eine zunehmende Traktion des
Geschäftsmodells und beginnende Skalierungseffekte.

Zusätzlich hat Finexity am 5. Mai 2026 eine Barkapitalerhöhung mit
Bezugsrecht beschlossen. Geplant ist die Ausgabe von bis zu 205.778 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2025. Das Bezugsverhältnis wurde auf 6:1 festgelegt;
sechs alte Aktien berechtigen damit zum Bezug einer neuen Aktie. Der
Bezugspreis beträgt 36,00 EUR je neuer Aktie, woraus sich ein maximales
Emissionsvolumen von rund 7,4 Mio. EUR ergibt. Die Bezugsfrist läuft vom 8.
Mai 2026 bis zum 22. Mai 2026; ein Überbezug ist möglich. Nicht durch
Altaktionäre bezogene Aktien sollen anschließend bis zum 8. Juni 2026
öffentlich zum Bezugspreis über die neue KI-gesteuerte Zeichnungsstrecke
FINEXITY Access angeboten werden.

Die jüngsten Unternehmensmeldungen stärken mehrere zentrale Pfeiler des
Investment Case. Gemeinsam mit Cashlink und Tangany wurde eine regulierte
tokenisierte Kapitalmarktinfrastruktur auf der Stellar-Blockchain produktiv
eingesetzt. Erster Anwendungsfall ist die tokenisierte Wertpapieremission
des Solarparks Ratekau mit einem Emissionsvolumen von bis zu 3,0 Mio. EUR.
Damit demonstriert Finexity erneut die Fähigkeit, regulierte Tokenisierung
nicht nur strategisch zu positionieren, sondern operativ in marktfähige
Produkte zu überführen.

Positiv ist auch die erfolgreiche Platzierung der ersten Circus-Anleihe im
siebenstelligen Volumen. Noch relevanter erscheint die damit verbundene
strategische Finanzierungspartnerschaft für weitere Finanzierungen von bis
zu 50 Mio. EUR. Diese Partnerschaft kann perspektivisch wiederkehrende
Transaktionsvolumina generieren und unterstreicht Finexitys Rolle als
Capital-Markets-Partner für wachstumsorientierte Unternehmen.

Ein weiterer wichtiger operativer Schritt ist der Start von FINEXITY Access,
einer modularen digitalen Zeichnungsstrecke für den Primärmarktvertrieb von
tokenisierten und konventionellen Wertpapieren. Die Lösung bildet das erste
Modul einer auf 24 Monate angelegten KI-Transformationsagenda, mit der
Finexity perspektivisch weitere Prozessschritte entlang der
Wertpapier-Wertschöpfungskette, von Emission über Handel bis Abwicklung,
stärker digitalisieren und automatisieren will. Zum Start bietet Finexity
zwei spezialisierte Zeichnungsstrecken an: eine Variante für Emittenten, die
im Rahmen des Emittentenprivilegs selbst vertreiben, sowie eine Variante für
vertraglich gebundene Vermittler und Vertriebspartner im MiFID-II-Umfeld.
Beide Strecken können sowohl tokenisierte als auch klassische Wertpapiere
abbilden.

Strategisch ist FINEXITY Access aus unserer Sicht besonders relevant, da die
Zeichnungsstrecke als Plug-and-play-Lösung in bestehende Vertriebskanäle
integriert werden kann, etwa über Webseiten, Mailings, digitale Kampagnen
oder QR-Codes. Dadurch wird Finexity für Banken, Finanzvertriebe, Berater
und Emittenten als White-Label- beziehungsweise Infrastrukturpartner
attraktiver. Zugleich adressiert die Lösung einen zentralen Engpass im
Primärmarktgeschäft: die effiziente, regulatorisch saubere und skalierbare
digitale Abwicklung von Zeichnungsprozessen. Erste KI-gestützte Komponenten
sollen unter anderem bei Kundendaten-Vorprüfung, Identifizierung,
Angemessenheitsprüfung und investmentbezogenen Informationen eingesetzt
werden. Damit erweitert Finexity seine Rolle innerhalb der
Wertschöpfungskette deutlich. Das Unternehmen ist nicht mehr nur
Plattformbetreiber für eigene tokenisierte Produkte, sondern stellt
zunehmend eine skalierbare Zeichnungs- und Prozessinfrastruktur für externe
Kapitalmarktakteure bereit.

Die kurz darauf gemeldete Gewinnung von Girolist als erstem
Kooperationspartner für FINEXITY Access validiert diesen Ansatz zusätzlich.
Laut Unternehmensangaben soll die Lösung innerhalb von zwölf Monaten zu
einem zentralen Zeichnungskanal im Primärmarkt werden; das Volumenziel liegt
im achtstelligen Bereich. Die Kooperation ist daher ein wichtiger Nachweis
dafür, dass FINEXITY Access nicht nur ein internes Plattformmodul ist,
sondern auch externen Partnern einen konkreten Nutzen im Vertrieb und in der
digitalen Abwicklung von Wertpapieremissionen bietet.

Zusätzlichen Rückenwind liefert die Kooperation mit Ihre Volksbank eG Neckar
Odenwald Main Tauber zum Start von VB Token, einer Plattform für
tokenisierte Sachwert- beziehungsweise Private-Debt-Investments im
genossenschaftlichen Bankenumfeld. Die Einstiegsschwelle liegt bei 500 EUR.
Das erste Projekt, "Solar Zeven & Pforzheim", umfasst zwei
Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeichern. Strategisch ist diese
Kooperation besonders wertvoll, weil sie Finexitys Zugang zum
genossenschaftlichen Bankenumfeld sichtbar macht und zeigt, dass
tokenisierte Private-Market-Produkte zunehmend in etablierte
Bankvertriebsstrukturen integriert werden können.

Bewertung und Empfehlung

Wir bestätigen die Einstufung Kaufen und das Kursziel von 72,00 EUR. Die
jüngsten Meldungen sprechen dafür, dass Finexity die strategischen
Kernelemente des Investment Case schneller operationalisiert als zunächst
sichtbar war. Besonders die Kombination aus starker Q1-Entwicklung, neuen
Infrastrukturprodukten, White-Label-Partnerschaften und Bankendistribution
erhöht die Qualität der Equity Story.

Finexity bleibt ein wachstumsorientierter Small-Cap mit hoher
Umsetzungssensitivität, aber die jüngsten operativen Fortschritte
rechtfertigen eine positivere Tonalität. Der Investment Case gewinnt an
Glaubwürdigkeit, da erste Skalierungseffekte, neue Vertriebspartnerschaften,
FINEXITY Access als digitale Zeichnungs- und Prozessinfrastruktur sowie
konkrete tokenisierte Emissionen sichtbar werden. Bei erfolgreicher
Umsetzung der Roadmap bleibt das Aufwärtspotenzial erheblich. Darüber hinaus
gehen wir davon aus, dass sich die dynamische Wachstumsentwicklung
perspektivisch weiter beschleunigen könnte, da das Management nach eigener
Aussage kontinuierlich zusätzliche M&A-Opportunitäten prüft. Potenzielle
anorganische Wachstumsschritte könnten die Plattformreichweite,
regulatorische Infrastruktur, Vertriebskraft oder technologische
Wertschöpfung weiter stärken und damit zusätzliche Skalierungseffekte
ermöglichen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e05b627822e386e5455975fde38167cf

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 07.05.2026 (14:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 08.05.2026 (10:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=a09ed956-49f6-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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