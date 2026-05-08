Original-Research: HomeToGo SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG

08.05.2026 / 12:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE

     Unternehmen:               HomeToGo SE
     ISIN:                      LU2290523658

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      08.05.2026
     Kursziel:                  3,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Preview: Ergebnisverbesserung im saisonal schwachen Quartal erwartet -
Guidance dürfte bestätigt werden

Die HomeToGo SE wird am kommenden Mittwoch die Zahlen für das erste Quartal
vorlegen. Insgesamt erwarten wir auf Pro-forma-Basis eine Verbesserung des
adj. EBITDA im saisonal ergebnisschwächsten Quartal sowie eine Bestätigung
der Guidance.

[Tabelle]

Der Umsatz dürfte gegenüber dem Vorjahresquartal insbesondere durch die
Konsolidierung von Interhome deutlich zulegen. Aussagekräftiger erscheint
jedoch der Vergleich mit dem Pro-forma-Wert von 59,0 Mio. EUR, der bereits
eine vollständige Konsolidierung von Interhome in Q1/25 unterstellt. Hier
erwarten wir einen leichten Umsatzrückgang, der primär auf die erwartete
Konsolidierung im Marktplatzgeschäft zurückzuführen sein dürfte. Das
Unternehmen hatte im Rahmen der Effizienzmassnahmen eine Reallokation von
Marketingressourcen hin zum attraktiveren und margenstärkeren B2B-Geschäft
angekündigt. Entsprechend erwarten wir eine leichte Verbesserung des adj.
EBITDA gegenüber dem Pro-forma-Vorjahreswert, wenngleich das Ergebnis
saisonbedingt weiterhin deutlich negativ ausfallen dürfte.

Ausblick dürfte bestätigt werden: Einige Reiseveranstalter berichten aktuell
von partiellen Nachfrageverschiebungen von der östlichen in die westliche
Mittelmeerregion - genau jene westeuropäischen Feriendestinationen (u.a.
Spanien, Portugal, Frankreich und Kroatien), in denen HTG bzw. Interhome
besonders stark positioniert sind. Gleichzeitig belastet die steigende
Inflation die Kaufkraft, sodass wir aktuell per saldo von keiner
wesentlichen Auswirkung auf die Geschäftsentwicklung von HomeToGo ausgehen.
Hinzu kommt, dass das Segment Ferienunterkünfte strukturell weniger
exponiert erscheint als der klassische Pauschalreisemarkt - eine
Einschätzung, die zuletzt auch durch die Q1-Entwicklungen von Peers gestützt
wurde.

[Tabelle]

Fazit: Trotz der akteullen Herausforderungen sehen wir HomeToGo
vergleichsweise gut positioniert. Die strategische Verlagerung hin zu
margenstärkeren B2B-Aktivitäten sowie die zunehmende Integration von
Interhome sollten die Ergebnisqualität mittelfristig weiter verbessern. Vor
dem Hintergrund erachten wir das aktuelle Kursniveau mit einem EV/adj.
EBITDA von 6,8x für 2026 für attraktiv und bestätigen unsere Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=566a750bea2721b1589f28d8541f223f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=b5fa7d2f-4aca-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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