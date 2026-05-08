Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Halten (zuvor: K...

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Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

08.05.2026 / 15:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG

     Unternehmen:               Schweizer Electronic AG
     ISIN:                      DE0005156236

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten (zuvor: Kaufen)
     seit:                      08.05.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q1: Vorsprung beim Umsatz, Rückstand beim Ergebnis

SCHWEIZER ELECTRONIC hat am 6.5. über die Geschäftsentwicklung im ersten
Quartal 2026 berichtet und die Guidance bestätigt.

Dynamisches Wachstum: In Q1 erzielte SCHWEIZER ein überraschend starkes
Umsatzwachstum von 20,2% yoy auf 47,3 Mio. EUR. Der Handelsumsatz wuchs
dabei leicht überproportional um 25,1% yoy auf 31,9 Mio. EUR (Umsatzanteil:
67,3%). Als sehr positiv hervorzuheben ist aber auch, dass die
Eigenproduktion in Schramberg zweistellig zulegen konnte und Erlöse i.H.v.
15,5 Mio. EUR (+11,5% yoy; +7,6% qoq) beitrug. Mit einem Umsatzplus von rund
18% entwickelten sich die Umsätze mit Automotive und Industriekunden
deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Des Weiteren trugen im Geschäftsfeld
Aviation & Defence die verstärkten Vertriebsaktivitäten Früchte und
bescherten SCHWEIZER hier einen ersten nennenswerten Quartalsumsatz von 0,8
Mio. EUR (Vj.: 0,1 Mio. EUR). Die Erfolge in diesem strategisch wichtigen
Bereich sollen im Jahresverlauf weiter ausgebaut werden. Insgesamt verfügte
der Konzern per 31. März über einen Auftragsbestand von 211,1 Mio. EUR
(31.12.2025: 194,1 Mio. EUR), wovon 125,3 Mio. EUR auf Auslieferungen im
Zeitraum April bis Dezember 2026 entfallen sollen.

Break Even erneut verfehlt: Ungeachtet der starken Topline wirkten sich ein
weiter vorherrschender Preisdruck auf der Kunden- und Lieferantenseite sowie
Produkt- und Kundenmixverschiebungen nach wie vor belastend aus, sodass die
Bruttomarge von 5,1% (Vj.: 3,5%) zwar über Vorjahr jedoch unter unseren
Erwartungen lag. Trotz einer leichten Reduzierung der Overhead-Kosten
infolge der Restrukturierungsmaßnahmen lagen folglich sowohl das EBIT mit
-1,7 Mio. EUR (Vj.: -2,8 Mio. EUR) als auch das EBITDA mit -0,4 Mio. EUR
(Vj.: -1,5 Mio. EUR) noch unterhalb des Break Even-Niveaus. Bereinigt um
Restrukturierungskosten dürfte das adjusted EBITDA aber eine schwarze Null
zeigen. Unterm Strich stand ein Konzernergebnis von -2,7 Mio. EUR (Vj.: -3,8
Mio. EUR) zu Buche, sodass die Eigenkapitalquote wieder leicht auf 19,0%
(31.12.: 21,4%) zurückging. Ebenso fiel der Free Casfhlow trotz anhaltender
Investitionszurückhaltung mit -5,7 Mio. EUR wieder deutlich negativ aus.

Neue Herausforderungen nagen an Guidance: Für das Gesamtjahr hält der
Vorstand unverändert an den kommunizierten Zielen (Umsatz: 165-185 Mio. EUR;
EBITDA: 3,3-6,0 Mio. EUR) fest, betont jedoch die zusätzlichen
Herausforderungen infolge des Irankriegs. So sei etwa der Trend steigender
Materialpreise für Leiterplatten unter anderem durch steigende
Glasgewebekosten ungebrochen. Wesentliche Voraussetzungen für das Erreichen
der avisierten Ergebniskennzahlen für das Geschäftsjahr 2026 seien daher die
Sicherstellung der Materialverfügbarkeit sowie die Weitergabe der
Kostensteigerungen an die Kunden. Wir rechnen mit einer höheren Topline als
zuvor, erachten die Guidance infolge des ergebnisseitig schwachen
Jahresstarts und des in Q2 u.E. eher noch zunehmenden Gegenwinds aber
bereits als ambitioniert und positionieren uns etwas unterhalb.

Fazit: Nach Q1 geht SCHWEIZER beim Umsatz zwar mit einem Vorsprung, beim
Ergebnis aber mit einem spürbaren Rückstand gegenüber der Guidance in die
kommenden Quartale. Wir erachten das Kurspotenzial nach der zuletzt starken
Kursperformance (1M: +66,3%) kurzfristig als ausgereizt und stufen die Aktie
bei einem unveränderten Kursziel von 6,50 EUR auf 'Halten' ab.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=df6854433471ec9726b1a7dd81dc6c5a

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