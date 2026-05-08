Original-Research: Smartbroker AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Smartbroker AG - von Montega AG

08.05.2026 / 11:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Smartbroker AG

     Unternehmen:               Smartbroker AG
     ISIN:                      DE000A2GS609

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      08.05.2026
     Kursziel:                  18,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers; Christian Bruns, CFA

Roadshow Feedback - Mit bewährter Qualität und KI-Turbo zur
Wachstumsbeschleunigung in H2

Die jüngste Roadshow mit der Smartbroker AG in Frankfurt hat unsere positive
Einschätzung des Investmentcases bestätigt. Im Dialog mit institutionellen
Investoren verdeutlichte das Management, dass eine konsequente Ausrichtung
auf Produktqualität und Nutzeraktivität die Basis für die angestrebten
Wachstumsziele bildet. Mit einem Ziel von 100 Tausend Neukunden für das GJ
2026 liegt das Unternehmen nach dem ersten Quartal (Kundenwachstum Q1/26: 17
Tausend) zwar hinter dem Erwartungswert, u.E. bleibt das Jahresziel jedoch
absolut realistisch. Hintergrund ist die Erwartung, dass der Großteil des
Wachstums aufgrund saisonaler Effekte und verstärkter Marketingaktivitäten
in der zweiten Jahreshälfte generiert wird. Der strategische Fokus liegt
dabei auf einer gesunden Balance. Während das Neukundenwachstum die
notwendige Skalierung liefert, stellt die Priorisierung der Produktqualität
sicher, dass es sich primär um aktive und damit hochprofitable Nutzer
handelt.

Das Altersvorsorgedepot als Wachstumstreiber: Ein zentrales Thema der
Gespräche war das Potenzial des voraussichtlich kommenden
Altersvorsorgedepots (AVD), welches einen massiven Markt für die private
Vorsorge in Deutschland erschließt. Wir sehen die Neobroker hier als die
strukturellen Gewinner der Branche. Während klassische Banken durch komplexe
Kostenstrukturen und Depotgebühren im Bestandsgeschäft belastet sind, können
Online- und Neobroker durch ihre schlanke Infrastruktur ein überlegenes
Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Insbesondere das gesetzlich vorgegebene
Standarddepot dürfte künftig an den Produktkosten gemessen werden. Da
Smartbroker im AVD konsequent auf eine kostenfreie Depotführung und
gebührenfreie Trades setzt, wird kurzfristig zwar kein großartiger
Ertragszuwachs aus Transaktionen erwartet, dennoch eröffnen sich attraktive
Möglichkeiten bei Vertriebsund Bestandsprovisionen. Smartbroker könnte den
gesetzlichen Spielraum nutzen, um die erlaubten Produkte im Standard- sowie
im freien Depot selbst auszuwählen. So lässt sich die entsprechende
Visibilität gezielt monetarisieren, indem ETF- oder Fondsanbieter
Smartbroker dafür vergüten, ihre Produkte prominent im Anlageuniversum zu
platzieren.

Produktqualität und KI als Effizienz-Hebel: Die Überzeugung des Managements,
dass das beste Produkt am Ende die wertvollsten Kunden gewinnt, bleibt
weiterhin fest verankert. Dabei definiert sich 'Qualität' bei Smartbroker
über das reine Preismodell und die Handelsplatzauswahl hinaus durch eine
Vielzahl an Features wie professionelle Analysetools, die Entwicklung einer
proprietären API für Heavy Trader oder auch eine Desktop-Version. In diesem
Kontext fungiert KI als massiver Performance-Katalysator. In den bereits
implementierten IT-Bereichen steigert der Einsatz von KI die Effizienz
aktuell um den Faktor 10 bis 20. Diese Beschleunigung verkürzt die Zeit für
neue Features und Produkterweiterungen signifikant. Ein strategischer
Schwerpunkt liegt hierbei auf der Schaffung eines personalisierten
Nutzererlebnisses. Durch die intelligente Auswertung vorhandener Daten aus
dem eigenen Datawarehouse sollen Kunden künftig noch gezielter und
effektiver angesprochen werden, was sowohl die Nutzerbindung als auch die
Aktivitätsrate weiter optimieren dürfte.

Marketingaktivität erhöht sich in zweiter Jahreshälfte: Im Bereich Marketing
hat Smartbroker durch die Verpflichtung eines neuen Leiters, der von einem
direkten Wettbewerber gewonnen werden konnte, ein wichtiges Signal gesetzt.
Die neue Führung wird ihre Expertise insbesondere in den Feldern Social
Media und Personality Marketing einbringen. Für die zweite Jahreshälfte
erwarten wir einen gezielten Ausbau der Marketinginvestitionen. Dies ist
eine logische Konsequenz aus dem bevorstehenden AVD-Start im Januar 2027, da
der Wettbewerb um Marktanteile bereits im Vorfeld deutlich anziehen dürfte.
Mit einem geplanten Marketingbudget von ca. 12,5 Mio. EUR für das Gesamtjahr
2026 verfügt Smartbroker über eine solide Basis. Um bei sich bietenden
Opportunitäten oder einer weiteren Beschleunigung des Marktwachstums
maximale Agilität zu wahren, hat sich das Unternehmen bereits frühzeitig
zusätzliche finanzielle Puffer über gesicherte Darlehen reserviert. Das
Management bekräftigte hierbei seine Priorisierung, dass das nachhaltige
Kundenwachstum aktuell klare Priorität vor der kurzfristigen
Gewinnmaximierung hat.

Bewertungsanomalie im Peer-Vergleich: Der Blick auf die Bewertung offenbart
eine deutliche Diskrepanz zwischen der operativen Substanz und dem aktuellen
Kursniveau. Dass Smartbroker mittlerweile im Sektorresearch internationaler
Schwergewichte wie UBS und J.P. Morgan vertreten ist, belegt die gestiegene
Sichtbarkeit am Kapitalmarkt. Im Peer-Vergleich zu börsennotierten Brokern
sowie jüngsten Finanzierungsrunden privater Wettbewerber wird ein Kunde im
Marktschnitt mit rund 1.000 EUR bewertet. Bei Smartbroker impliziert der
aktuelle Aktienkurs lediglich eine Bewertung von rund 780 EUR pro Kunde und
dies, obwohl der durchschnittliche Smartbroker+ Kunde mit 38 Trades im Jahr
(Stand 2025) eine deutliche höhere Aktivität als die Konkurrenz aufweist.
Mit Akquisitionskosten (CAC) von aktuell 130 bis 140 EUR, die bereits nach
rund eineinhalb Jahren amortisiert sind, verfügt das Unternehmen zudem über
einen attraktiven ROI. Zwar wird für das laufende Geschäftsjahr aufgrund des
PFOF-Verbots kein sprunghaftes Umsatzwachstum erwartet und das Ergebnis
erneut um den Break-Even-Punkt geplant, dennoch agiert Smartbroker vor
Marketingaufwendungen für das Neukundenwachstum bereits hochprofitabel
(2026e EBITDA vor CAC: ca. 12 Mio. EUR). Angesichts des Wachstumspfades
sehen wir die Aktie daher aktuell als unterbewertet an, da der Kurs der
operativen Performance und der hohen Qualität der Kundenbasis derzeit noch
erheblich hinterherhinkt.

Fazit: Die Roadshow hat verdeutlicht, dass Smartbroker operativ auf Kurs ist
und die strategischen Weichen für die nächste Wachstumsphase gestellt hat.
Das Management verfolgt einen disziplinierten Ansatz, der das nachhaltige
Kundenwachstum vor kurzfristigen Ergebnismargen stellt. Mit Blick auf das ab
2027 startende AVD ergibt sich zudem ein großes Wachstumspotenzial.
Angesichts der Unterbewertung im Peer-Vergleich und der zunehmenden
Visibilität im zweiten Halbjahr bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und das
aktuelle Kursziel von 18,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cbad3f132bfe28dfc16ecdbc86ac6548

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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