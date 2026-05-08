Orlopp: Kunden und Beschäftigte halten zur Commerzbank

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sieht bisher keine negativen Auswirkungen der Kampagne der italienischen Unicredit, die das Frankfurter ‌Geldhaus übernehmen will und ihm die Zukunftsfähigkeit abgesprochen hat. Die Finanzmarktaufsicht habe schnell ⁠reagiert ⁠und der Unicredit Negativ-Werbung in LinkedIn-Anzeigen und auch kritische Aussagen zum Übernahmeziel untersagt, erläuterte Orlopp am Freitag vor Journalisten. "Die Kunden verstehen, was ‌wir an Wertbeitrag für sie ‌leisten." Und auch bei den Beschäftigten gebe es keine erhöhte Fluktuation.

Der Druck ⁠durch die Unicredit, die ihren Anteil ‌an der Commerzbank ⁠seit 2024 sukzessive erhöht hat, sei nicht nötig gewesen, um eine ehrgeizige Strategie vorzulegen, betonte die Commerzbank-Chefin. ‌Der einzige ⁠Effekt sei vielleicht, dass ⁠die Bank ihre neue Strategie, die sie im Februar 2025 präsentierte, und die nun veröffentlichte Erhöhung der Ziele früher als geplant bekanntgegeben habe.