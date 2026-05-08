OTS: KfW / Karsten Hardraht wird neuer Bereichsleiter der Compliance der KfW ...

Karsten Hardraht wird neuer Bereichsleiter der Compliance der KfW Bankengruppe - Stephan Lauer gibt die Leitung des Bereiches aus persönlichen Gründen ab Frankfurt am Main (ots) - Der Chefsyndikus der KfW Bankengruppe, Dr. Karsten Hardraht, übernimmt im Benehmen mit der BaFin zum 11.05.2026 in der KfW auch die Leitung des Bereichs Compliance. Zeitgleich wird Karsten Hardraht damit unter anderem auch Geldwäschebeauftragter der KfW sowie Beauftragter für Finanzsanktionen und Wertpapier-Compliance. Karsten Hardraht ist seit 2006 in der KfW und hat seitdem verschiedene Führungsaufgaben übernommen. Er wird die Compliance durch den geplanten Transformationsprozess begleiten. "Wir freuen uns sehr, dass Karsten Hardraht mit seiner großen Führungserfahrung und seinem tiefen Fachwissen bereit ist, die Compliance der KfW in der aktuellen Veränderungsphase in die Zukunft zu führen. Er übernimmt diese Verantwortung dankenswerterweise zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Leiter des Bereiches Recht", sagt Dr. Stefan Peiß, Risikovorstand der KfW Bankengruppe. Hardraht folgt auf Dr. Stephan Lauer, der aus persönlichen Gründen eine Auszeit nehmen und deshalb seine Funktion als Bereichsleiter abgeben wird. Lauer verantwortet den Bereich Compliance seit Juli 2024. Zuvor hatte er die Konzernrevision der KfW Bankengruppe erfolgreich neu aufgestellt und über sechs Jahre geleitet. Dazu sagt KfW-Risikovorstand Dr. Stefan Peiß: "Stephan Lauer hat als Bereichsleiter ein neues konzernweites Bewusstsein für die Compliance-Aufgaben geschaffen und wichtige richtungsweisende Impulse gesetzt. Für seinen persönlichen Einsatz und sein Engagement dankt ihm der gesamte Vorstand ganz besonders." Die Abberufung Stephan Lauers steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Präsidial- und Nominierungsausschuss des KfW-Verwaltungsrates. Hinweis: Die KfW stellt im KfW Bildarchiv Fotos von Karsten Hardraht sowie von Stephan Lauer zum Download bereit. Karsten Hardraht: /?doi=kfw-dam-328241 (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/New sroom/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bildarchiv.html?doi=kfw-dam- 328241) Stephan Lauer: /?doi=kfw-dam-248014 (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsro om/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bildarchiv.html?doi=kfw-dam-248 014) Pressekontakt: KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Armin Kloß, Tel. +49 69 7431 3073 E-Mail: mailto:armin.kloss@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6271272 OTS: KfW