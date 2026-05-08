Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Regierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Regierung:

"Es ist wie im Sport. Das Starren auf die Tabelle bringt nichts. (.) Und Umfragen im politischen Betrieb, auch wenn sie sich später als ziemlich genau herausstellen sollten, sind Momentaufnahmen, die keinen klaren, von Überzeugung getragenen Kurs erschüttern sollten. Aber wo ist er überhaupt, der Kurs in diesem Land? (.) Wer stellt beispielsweise die AfD auf dem Feld der von ihr abgelehnten Schulpflicht? (.) Stattdessen scheut man die Debatte - mangels eigener Fähigkeiten und/oder Überzeugungen? - und fordert gar eine Art Bann von Auftritten von AfD-Politikern. (.) Doch selbst wer so den Kopf in den Sand steckt, weil er offenbar keine Argumente gegen das vermeintlich Böse hat (und es stimmt ja: Es gibt Verfassungsfeinde), und der AfD so zu weiteren Stimmen verhilft, selbst der muss keine "Machtergreifung" fürchten."/DP/jha