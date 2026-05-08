Pressestimme: 'Handelsblatt' zu den Steuerplänen der SPD

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den Steuerplänen der SPD:

"Nachdem sich die Union neuerdings offen für einen höheren Reichensteuersatz zeigt, muss sich auch die SPD in der Steuerpolitik bewegen. In einer wohltemperierten Steuerreform kann der nominale Spitzen- und Reichensteuersatz durchaus steigen. Die SPD muss sich aber fragen, ob die Methode Klassenkampf in Krisenzeiten der richtige Ansatz ist. Oder ob sie mit ihren Plänen nicht jene Leistungsträger gegen sich aufbringt, die der Partei durchaus zugewandt sind."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Europäischer Bankenmarkt
Bundesregierung kritisiert Unicredit-Angebot für Commerzbank06. Mai · dpa-AFX
Bundesregierung kritisiert Unicredit-Angebot für Commerzbank
„Projekt Sackgasse“
Iran lehnt US-Initiative zur Straße von Hormus ab05. Mai · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen