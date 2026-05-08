Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu SPD-Linke wird zum Problem für Klingbeil

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu SPD-Linke wird zum Problem für Lars Klingbeil:

"Nun verhöhnt die Linkspopulistin Bärbel Bas die Steuerzahler mit der Behauptung, es gebe gar keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Zur Erinnerung: Migranten stellen knapp die Hälfte der Bürgergeldempfänger und sind doppelt so häufig arbeitslos wie Deutsche. "Diejenigen, die jeden Tag diesen Laden am Laufen halten, müssen am Ende mehr in der Tasche haben", sagte Klingbeil kürzlich. Eine Ministerin wie Bärbel Bas, die nur eine Umverteilung von oben nach unten kennt, steht ihm bei diesem Ziel klar im Wege. Durch das unselige Konstrukt einer SPD-Doppelspitze weiß Bas jedoch, dass ihr vorerst nichts passieren kann."/DP/jha

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