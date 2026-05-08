Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Umfrage Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Umfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:

"Ausgerechnet Sachsen-Anhalt: wo die AfD Vetternwirtschaft praktiziert und mit einem geradezu wahnwitzigen Wahlprogramm antritt. Sie will die Schulpflicht abschaffen, künftig Bismarck huldigen und den Schüleraustausch mit Russland wiederbeleben. Erinnerungspolitik schmäht sie als "Verewigung eines Schuldkomplexes". Solange es noch nicht verboten ist, sei aber daran erinnert, dass ausgerechnet im Freistaat Anhalt deutschlandweit der erste Nazi Ministerpräsident wurde. Solche Hinweise sind offenbar so nutzlos, wie es die Brandmauer bald sein könnte. Bis zum Wahltermin ist nur noch wenig Zeit - aber Zeit genug, um zu demonstrieren, dass seriöse Parteien durchaus in der Lage sind, Probleme zu lösen. Das wäre allemal besser, als ständig zu streiten und alles schlechtzureden."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Europäischer Bankenmarkt
Bundesregierung kritisiert Unicredit-Angebot für Commerzbank06. Mai · dpa-AFX
Bundesregierung kritisiert Unicredit-Angebot für Commerzbank
„Projekt Sackgasse“
Iran lehnt US-Initiative zur Straße von Hormus ab05. Mai · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen