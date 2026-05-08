Russland und Ukraine werfen sich gegenseitig Bruch von Waffenruhe vor

Moskau, 08. ⁠Mai (Reuters) - Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig den Bruch jeweils einseitig erklärter Feuerpausen vor. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, in den frühen Morgenstunden seien 264 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Wegen der Angriffe stellten 13 Flughäfen im Süden ‌Russlands vorübergehend ihren Betrieb ein, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte seinerseits, russische Truppen hätten in der Nacht ukrainische Stellungen ⁠attackiert. Dies ⁠zeige, dass Moskau "nicht einmal ansatzweise den Versuch einer Feuerpause an der Front unternommen hat".

Selenskyj zufolge trafen ukrainische Streitkräfte eine russische Ölanlage in Jaroslawl, das mehr als 700 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. In der Stadt befindet sich eine große Raffinerie. Der Präsident sprach auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von "Strafmaßnahmen mit ‌großer Reichweite" als Reaktion auf russische Angriffe auf ‌ukrainische Städte und Dörfer. Zuvor hatte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärt, die Hauptstadt sei ins Visier genommen worden. Auch die Ural-Region Perm wurde Behörden zufolge mit ⁠Drohnen angegriffen.

Selenskyj erklärte seinerseits, es habe mehr als 140 russische Angriffe auf ukrainische ‌Positionen an der Frontlinie, zehn Sturmangriffe ⁠sowie über 850 Drohnenangriffe in der Nacht gegeben. "Wie schon in den vergangenen 24 Stunden wird die Ukraine auch heute entsprechend reagieren", sagte er. Man werde die eigenen Stellungen und das Leben der Menschen verteidigen.

Die ‌Regierung in Moskau hatte für den ⁠8. bis 10. Mai eine Feuerpause angekündigt. ⁠In diesen Tagen feiert Russland den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg und hält eine Militärparade in Moskau ab. Russland hatte gewarnt, jeder ukrainische Versuch, die Feierlichkeiten zu stören, werde zu einem massiven Raketenangriff auf Kiew führen. Ausländische Diplomaten wurden aufgefordert, die ukrainische Hauptstadt wegen möglicher Vergeltungsschläge zu verlassen.

Selenskyj hatte als Reaktion auf die Ankündigung Moskaus eine unbefristete Waffenruhe ab dem 6. Mai vorgeschlagen, die Russland seiner Darstellung nach jedoch ⁠verletzte. Keine der beiden Seiten hatte den Vorschlägen der anderen zugestimmt.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Philipp KrachRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)