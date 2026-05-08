Satellitenbilder deuten auf Ölteppich vor iranischer Insel Kharg hin

London, ⁠08. Mai (Reuters) - Satellitenbilder deuten auf einen möglichen Ölteppich von etwa 45 Quadratkilometern vor der iranischen Ölinsel Kharg im ‌Persischen Golf hin. Die grau-weiße Schliere sei auf Aufnahmen der europäischen Copernicus-Satelliten ⁠vom ⁠6. bis 8. Mai westlich der acht Kilometer langen Insel zu sehen gewesen, erklärten Umweltforscher. Die Verschmutzung, etwa so groß wie der Ammersee, ‌stimme vom Aussehen mit ‌einem Ölteppich überein. Die Ursache und die genaue Herkunft seien unbekannt. Das ⁠US-Militär und die iranische UN-Vertretung in ‌Genf äußerten sich ⁠zunächst nicht zu den Aufnahmen.

Von der Insel Kharg, etwa 25 Kilometer vor der iranischen Küste, werden 90 ‌Prozent der ⁠iranischen Ölexporte verschifft. Die ⁠US-Streitkräfte haben seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar nach eigenen Angaben militärische Ziele auf der Insel angegriffen.

(Bericht von Kirsten DonovanGeschrieben von Isabelle NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)