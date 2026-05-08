Sony hofft nach PS5-Absatzeinbruch auf neuen Videospiel-Hit

Tokio, 08. ⁠Mai (Reuters) - Wegen der nachlassenden Begeisterung für die PlayStation5-Konsole rechnet der japanische Elektronikkonzern Sony im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 mit einem Umsatzrückgang in seiner wichtigen Videospiele-Sparte. Die Erlöse in dem Geschäft dürften um sechs Prozent auf 4,4 Billionen Yen (rund 25 Milliarden ‌Euro) fallen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Gewinn in der Sparte soll dagegen um 30 Prozent zulegen, weil eine Abschreibung den Vergleichswert ⁠im vergangenen Jahr ⁠schmälerte. Die Verkäufe der PlayStation5 (PS5) waren im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025/26 um 46 Prozent auf 1,5 Millionen Einheiten eingebrochen.

Sony kämpft derzeit mit steigenden Preisen für die knapp gewordenen Speicherchips und hatte deshalb im März angekündigt, die Preise für die PS5 anzuheben - zum zweiten Mal in weniger ‌als einem Jahr. In den USA verlangt Sony ‌nun 100 Dollar mehr. Einen deutlichen Schub für die Plattform erwarten Experten von der Veröffentlichung des Videospiels "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) im November. "Ich bin optimistischer als Sony ⁠und denke, dass der Markt die Auswirkungen von 'GTA VI' unterschätzt", sagte Serkan Toto, ‌Gründer der Beratungsfirma Kantan Games.

Das erwartete Umsatzminus ⁠in der Videospiele-Sparte, die rund ein Viertel des Konzernumsatzes ausmacht, drückt auch die Prognose insgesamt: Sony rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Rückgang des Konzernumsatzes um ein Prozent auf 12,3 Billionen Yen. Der ‌Betriebsgewinn soll dagegen um elf Prozent ⁠auf 1,6 Billionen Yen steigen. Im abgelaufenen ⁠Jahr war der Umsatz um vier Prozent auf 12,5 Billionen Yen und der Betriebsgewinn um 13 Prozent auf 1,45 Billionen Yen gestiegen. Damit verfehlte das Unternehmen die Schätzungen der Analysten, die LSEG-Daten zufolge mit 1,56 Billionen Yen gerechnet hatten. Bei den Anlegern sorgte allerdings die Ankündigung eines großangelegten Aktienrückkaufs für Erleichterung: Die Sony-Papiere legten in Tokio um zwei Prozent zu und machten damit einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett.

(Bericht von Sam ⁠Nussey, geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)