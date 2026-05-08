London, 08. ⁠Mai (Reuters) - Der britische Premierminister Keir Starmer sieht trotz schwerer Verluste seiner Labour-Partei bei Regional- und Kommunalwahlen keinen Anlass für einen Rücktritt. "Ich werde nicht abtreten", sagte er ‌am Freitag vor Medienvertretern auf die Frage, ob er einen Amtsverzicht in Erwägung ziehe. Er werde auch ⁠bei ⁠der nächsten Parlamentswahl erneut als Premierminister kandidieren. "Tage wie diese schwächen meine Entschlossenheit nicht, den Wandel herbeizuführen, den ich versprochen habe", zitierten britische Medien den Regierungschef, der sich bereits vor den Wahlen am Donnerstag ‌mehrfach mit Rücktrittsforderungen konfrontiert sah.

Labour ‌hat bei den Abstimmungen sogar in mehreren traditionellen Hochburgen massiv an Zustimmung verloren. Als großer Gewinner zeichnet sich ⁠die rechtspopulistische Partei Reform UK von Nigel Farage ab, ‌auch wenn aus einigen Landesteilen ⁠bis Freitagvormittag noch keine endgültigen Ergebnisse vorlagen. Die Wahlen gelten als wichtigster Stimmungstest vor der nächsten regulären Parlamentswahl im Jahr 2029. Starmer ‌war 2024 mit dem ⁠Versprechen angetreten, nach Jahren des ⁠politischen Chaos für Stabilität zu sorgen. Seine bisherige Amtszeit war jedoch von zahlreichen Kurswechseln und Skandalen geprägt. Dazu gehört auch die Entlassung des britischen US-Botschafters Peter Mandelson wegen dessen Verbindungen zu dem in den USA verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

(Bericht von Sarah Young, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von ⁠Elke Ahlswede.Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)