Sympatex Technologies GmbH: Dr. Wieselhuber & Partner begleitet erfolgreichen Verkaufsprozess



EQS-Media / 08.05.2026 / 11:47 CET/CEST



In einer anspruchsvollen Sondersituation ist es erneut gelungen, innerhalb kurzer Zeit eine Investorenlösung umzusetzen: Unter der Federführung von Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) hat die Sympatex Technologies GmbH, ein international bekannter Anbieter funktionaler Hightech-Materialien, in einem strukturierten M&A Prozess einen Investor für gefunden. PIDIGI S.p.A., italienischer Anbieter von Materialien, Komponenten und Maschinen für die Schuh-, Lederwaren- und Bekleidungsindustrie, übernimmt die wesentlichen Vermögenswerte des Unternehmens. Besonders erfreulich ist, dass der Standort in Unterföhring erhalten bleibt, womit eine wichtige Grundlage für die Fortführung der technologischen Kompetenz von Sympatex geschaffen wurde.

Beauftragt vom Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Axel W. Bierbach, Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen, steuerte der M&A-Spezialist Ante Jelavic gemeinsam mit Dr. Hubertus Bartelheimer, Mitglied der Geschäftsleitung bei W&P und Thomas Müller, den gesamten Transaktionsprozess. Die Ausgangssituation war komplex: „Das Marktumfeld von Sympatex ist sehr spezialisiert und wettbewerbsintensiv. Zudem mussten die Herausforderungen aus der Unternehmenshistorie mit einer überzeugenden Perspektive aus technologischer Differenzierung, nachhaltiger Positionierung und wirtschaftlicher Skalierbarkeit in Einklang gebracht werden,“ erläutert Bartelheimer die besonderen Anforderungen an die Projektsteuerung. „Gerade in einem anspruchsvollen Umfeld kommt es darauf an, Vertrauen in die Perspektive des Unternehmens zu schaffen und die relevanten Werttreiber klar herauszuarbeiten,“ ergänzt Jelavic.

Mit PIDIGI kommt nun ein international vernetzter Investor an Bord, der den strategischen Neustart von Sympatex möglich macht und neben der Fortführung des Geschäftsbetriebs insbesondere durch industrielle und vertriebliche Synergien die Grundlage für eine nachhaltige Weiterentwicklung schafft.

Kurzporträt Dr. Wieselhuber & Partner

Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) ist eine unabhängige, branchenübergreifende Top-Management-Beratung für Familienunternehmen sowie Sparten und Tochtergesellschaften von Konzernen. Von seinen Standorten in München, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf bietet W&P seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how mit dem Anspruch, die Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig zu steigern. Die Beratung ist spezialisiert auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Digitale Transformation, Business Performance sowie Restructuring & Finance, zu dem auch der Bereich (distressed) M&A zählt. Das Team um Philippe Piscol und Dr. Hubertus Bartelheimer ist erfahrener Ansprechpartner für Anwalts- und Insolvenzverwalterkanzleien sowie für Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Krisensituationen befinden.

Über Pidigi S.p.A.

Pidigi ist seit 1953 am Markt aktiv und hat sich im Laufe der Zeit auf die Lieferung von Materialien für die Schuh-, Lederwaren- und technische Sportbekleidungsindustrie spezialisiert. Mit einem Logistikzentrum von über 15.000 m² und einem Sortiment von 10.000 Artikeln ist Pidigi in der Lage, alle Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen und ist sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen Markt tätig. Die acht internationalen Niederlassungen von Pidigi gewährleisten durch ein umfangreiches Vertriebs- und Logistiknetzwerk auf den globalen Märkten ein hohes Serviceniveau und erzielen einen Gesamtumsatz von über 80 Millionen Euro. Dank seines Innovationsansatzes, der auf intensiver Produktforschung und strenger Qualitätskontrolle basiert, beliefert Pidigi seine Kunden mit einer breiten Palette zuverlässiger und hochwertiger Produkte und Materialien, die Leistung und Nachhaltigkeit vereinen, um den sich wandelnden Anforderungen der Zielmärkte gerecht zu werden. Getreu seiner Vision setzt Pidigi seine Nachhaltigkeitsmission konsequent fort: durch die Erzeugung von über 2,7 MWh erneuerbarer Energie mittels einer eigenen Photovoltaikanlage, durch interne Kreislaufproduktionsprozesse sowie durch Zertifizierungen, die den strengsten Standards entsprechen. Weitere Informationen unter www.pidigi.com

Über Sympatex Technologies GmbH

Sympatex Technologies GmbH entwickelt und produziert seit 1986 porenfreie Membrantechnologie an europäischen Standorten. Die Membranen finden Anwendung in funktionaler Bekleidung, Schuhen sowie in Berufskleidung, persönlicher Schutzausrüstung und technischen Einsatzbereichen. Das Unternehmen ist international über ein Netzwerk aus Marken-, Industrie- und Entwicklungspartnern positioniert. Die Membrantechnologie basiert auf Polyester, ist PFAS-frei und bildet den technologischen Kern des Unternehmens. Ausgewählte Varianten enthalten einen biobasierten Anteil und sind in unterschiedlichen Materialstärken verfügbar. Die Membran ist wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv sowie elastisch ausgelegt und erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller industrieller Anwendungen. Auf dieser Basis entwickelt Sympatex funktionale, monomateriale Polyester- und Fiber-to-Fiber-Laminate mit Fokus auf Recyclingfähigkeit. Frühe Investitionen in kreislauffähige Konzepte, ein hoher Anspruch an Transparenz sowie der partnerschaftliche Transfer des gewachsenen technologischen Know-hows der Teams prägen die nachhaltige Produktentwicklung des Unternehmens. Weitere Informationen unter www.sympatex.com

Emittent/Herausgeber: Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Unternehmensberatung

Schlagwort(e): Unternehmen

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