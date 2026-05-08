Taxi-App Yango muss Millionen-Strafe zahlen wegen Datentransfer nach Russland

Amsterdam, 08. ⁠Mai (Reuters) - Die niederländische Datenschutzbehörde hat gegen die Taxi-App Yango wegen der Weitergabe von Kundendaten nach Russland eine Millionenstrafe verhängt. Die Maßnahme richte sich gegen das in den Niederlanden registrierte Unternehmen MLU, ‌das hinter den Yango-Ablegern in Finnland und Norwegen stehe, teilte die Behörde am Freitag mit. Die Firma muss nun ⁠eine Strafe ⁠in Höhe von 100 Millionen Euro zahlen.

Das Unternehmen kündigte an, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen. MLU habe während des gesamten Verfahrens transparent mit der Behörde zusammengearbeitet und sei enttäuscht, dass die Entscheidung weder die Fakten noch das ‌geltende Recht vollständig widerspiegle, hieß es ‌in einer Mitteilung. MLU erklärte zudem, dass die App seit 2025 nicht mehr in den beiden nordischen Ländern aktiv sei. Yango ist ⁠hauptsächlich in Afrika, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und europäischen ‌Nicht-EU-Ländern tätig. Norwegen gehört zwar ⁠nicht zur EU, wendet jedoch dieselben Datenschutzregeln an.

Eine Ende 2023 gemeinsam mit finnischen und norwegischen Behörden eingeleitete Untersuchung hatte ergeben, dass die App umfangreiche persönliche Daten von ‌Kunden und Fahrern auf Servern ⁠in Russland speicherte. Dazu gehörten ⁠Scans von Führerscheinen, Wohnadressen und Kontonummern. In Europa tätige Unternehmen dürfen personenbezogene Daten nicht an Orte übermitteln, an denen diese nicht gleichermaßen geschützt sind. In Russland sei dies nicht der Fall, erklärte der Leiter der niederländischen Behörde, Aleid Wolfsen. Dies könne der russischen Regierung den Zugriff auf die Daten ermöglichen.

(Bericht von Inti Landauro, geschrieben von Philipp Krach, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)