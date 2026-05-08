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The Bottom Line: USA und China im Fokus

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In der kommenden Woche steht die internationale Aufmerksamkeit auf den Beziehungen zwischen den USA und China, die durch einen erneuten hochrangigen Austausch geprägt sind. Themen sind dabei unter anderem handelspolitische Fragen sowie geopolitische Aspekte im Kontext des Nahen Ostens.

Gleichzeitig rücken neue Inflationsdaten aus den USA in den Fokus, bei denen insbesondere die Rolle gestiegener Energiepreise für die jüngste Preisentwicklung sichtbar wird.

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