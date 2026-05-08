Trading-Chance Erdgas: Seltenes Signal

RW Predator Indikator

Indikatoren bringen im klassischen Sinn keinen Vorteil gegenüber der bloßen Betrachtung des Preises. Die allermeisten vor allem klassischen Indikatoren jedenfalls nicht. Darum nutzen wir ausschließlich selbst entwickelte Instrumente, die uns einen „Edge“ bringen, den wir ohne sie nicht hätten. Der RW Predator misst beispielsweise keine Bewegungsdimensionen, normiert die letzten x-Perioden und generiert darauf basierend Signale. Vielmehr erfasst er die Art und Weise, WIE sich ein Markt innerhalb der einzelnen Kerzen bewegt. Und das ist in Seitwärtsbewegungen und in fortgeschrittenen Trends nahezu identisch. Darum sind die Signale auch immer wieder überraschend, wenn man sie mit der persönlichen Intuition abgleicht.

Erdgas

Erdgas (Natural Gas) ist einer der wichtigsten Rohstoffe, da es permanent gebraucht wird. Dabei spielt es nicht nur zum Heizen eine gewichtige Rolle, sondern wird auch zur Stromerzeugung benötigt. Entsprechend ist es ein Markt, der ganzjährig Bedeutung hat. Im Sommer gehen beispielsweise die Erdgaspreis häufig rauf, wenn es sehr heiß ist und die Klimaanlagen in den USA stärker als normal im Einsatz sind. Denn es wird dann mehr Strom verbraucht, was sich auf diesen Basis-Rohstoff zumeist preistreibend auswirkt. Die USA sind der mit Abstand wichtigste und größte Erdgas-Produzent mit 1,03 Billionen Cubic Feet Produktion pro Jahr. Zweitgrößter Produzent ist Russland mit 629 Billionen Cubic Feet Jahresproduktion.

Beginn der Bodenbildung

Erdgas ist ein klassischer Range-Markt! Das liegt daran, dass hier das Angebot relativ schnell ausgeweitet werden kann, wenn der Preis sehr stark gestiegen ist. Hohe Produktionen wiederum drücken den Preis massiv. Auch derzeit sehen wir, dass die Lagerbestände über dem zu dieser Jahreszeit üblichen Niveau liegen. Kein Wunder also, dass der Preis immer weiter gesunken ist. Im Januar noch hatten wir hier Preise von 7,43 Dollar in der Spitze gesehen, als es nach einem massiven Kälteeinbruch ausgesehen hatte. Die Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht in dem Maße, und so sanken die Notierungen wieder auf und gar unter das Niveau von vor diesem Preis-Premium. Im Chart sehen wir die Historie zurück bis ins Jahr 1998. In dieser Zeit gab es im Preis erhebliche Schwankungen, die im Kern die Bandbreite von 2-2,5 Dollar auf der Unterseite bis 6-10 Dollar auf der Oberseite betrafen. Rein preistechnisch sind wir also eher „unten“, als „oben“.

Der RW Predator generierte im Wochenchart, der eine übergeordnete Zeitebene darstellt, in dieser Zeit fünf Signale. Diese traten jeweils am Beginn der Bodenbildung oder gar unmittelbar vor einer kräftigen Erholungs-Rallye auf. Im März 1998 wurde bei 2,18 Dollar das Signal ausgelöst. Der Preis sank noch bis etwa 1,63 Dollar und im August ´98 und März ´99 ein Doppeltief. Von da an stiegen die Notierungen nur noch und erreichten ihr lokales Hoch im Dezember 2000 bei knapp unter 10 US-Dollar. Im Juli 2001 bei 3 Dollar kam das nächste Long-Signal. Der Preis sank anschließend bis September desselben Jahres noch bis 1,83 Dollar ab, bildete einen Doppelboden und stieg anschließend binnen eines Jahres auf sage und schreibe 11,83 Dollar. Im April 2006 schlug RW Predator bei 6,4 Dollar an. Es gab noch einen Rückgang bis 4,29 US-Dollar, ehe in der Folge eine Rallye die Notierungen bis 8,6 (sehr früh), 10 und später gar bis 13 Dollar hinauf trieb. Das vierte Signal auf der langen Seite war ein Volltreffer in Sachen Timing. Ende April 2012 wurde mit dem Signal bei 2,0 Dollar exakt das Tief getroffen. Der Preis kletterte bis Februar 2014 auf 6,4 US-Dollar an. Und das jüngste Signal wurde im Januar 2023 bei 2,83 Dollar generiert. Zunächst folgte eine engmaschige Seitwärtsbewegung, ehe im Februar 2024 das absolute Tief bei 2,54 US-Dollar ausgebildet und die anschließende Rallye eingeleitet wurde. Diese gipfelte im März 2025 bei 4,87 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die RW Predator Signale brachten in diesem Markt zuverlässig Rallyes. Doch der unangenehme Teil der Wahrheit ist, dass es in mehreren Fällen im Verlauf des Bodenbildungsprozesses noch Rückgänge um 20 bis 30 Prozent gegeben hat. Das erscheint nicht gerade wenig, aber die Entlohnung war dafür anschließend auch fürstlich. Die Anstiege waren stets mindestens 100 Prozent, reichten aber auch bis zu 300 und gar 400 Prozent weit. Die Bodenbildung dürfte also nun begonnen haben. Ob es eine V-förmige Umkehr wird, bei der man unbedingt bereits investiert sein „sollte“ oder ein längerfristiger Bodenbildungsprozess, lässt sich nicht seriös sagen. Darum verfahren wir stets so, dass wir in mehreren Tranchen und halbaktiv (nach Erholungsschüben Teilverkäufe) Positionen aufbauen. Wir haben ein geeignetes Hebelprodukt ausgewählt und stellen es Ihnen anschließend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 1,974 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 2,78 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,23. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PK6V1A.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4 USD

Unterstützungen: 2 bis 2,5 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Erdgas

Basiswert Erdgas (Natural Gas) WKN PK6V1A ISIN DE000PK6V1A8 Basispreis 1,974 USD K.O.-Schwelle 1,974 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,29 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.