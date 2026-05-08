Trump: Dreitägige Waffenruhe zwischen Ukraine und Russland

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Russland und die Ukraine von einer ab morgen geltenden dreitägigen Waffenruhe überzeugt. Diese werde die Aussetzung aller Kampfhandlungen sowie den Austausch von 1.000 Gefangenen jeder Seite umfassen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Eine Bestätigung aus Moskau oder Kiew gab es zunächst nicht./ngu/DP/he

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