USA erwarten Antwort des Iran auf Friedensplan - Neue Gefechte im Golf

Washington/Kairo, 08. ⁠Mai (Reuters) - Die USA erwarten noch am Freitag eine Rückmeldung des Iran auf ihren Vorschlag zur Beendigung des Golf-Kriegs. "Wir erwarten eine Antwort von ihnen", sagte US-Außenminister Marco Rubio in Rom. Man hoffe, die Antwort werde "einen ernsthaften Verhandlungsprozess" ermöglichen. Die Ankündigung erfolgt ‌inmitten der heftigsten Gefechte seit Beginn einer Waffenruhe vor einem Monat. Sowohl die USA als auch der Iran meldeten Angriffe der Gegenseite. Auch die ⁠Vereinigten Arabischen ⁠Emirate (VAE) gerieten erneut unter Beschuss. Die Kämpfe überschatten die jüngsten diplomatischen Bemühungen, den Konflikt beizulegen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag erklärt, drei Zerstörer der US-Marine seien bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus angegriffen worden, hätten jedoch keinen Schaden erlitten. Der Iran warf den USA hingegen vor, die Waffenruhe ‌gebrochen zu haben. Die Nachrichtenagentur Mehr meldete, bei ‌einem US-Angriff auf ein iranisches Handelsschiff seien zehn Besatzungsmitglieder verletzt worden, fünf weitere gälten als vermisst. Zudem seien in der iranischen Stadt Sirik nahe der Meerenge Explosionen ⁠zu hören gewesen. Die VAE teilten mit, ihre Luftabwehr habe zwei iranische Raketen ‌und drei Drohnen abgefangen. Dabei seien ⁠drei Menschen verletzt worden.

Trump erklärte, die Waffenruhe sei trotz der Kämpfe weiterhin in Kraft. Washington wartet auf die Antwort Teherans auf einen US-Vorschlag, der zunächst eine formelle Beendigung des Krieges vorsieht, bevor über strittige ‌Fragen wie das iranische Atomprogramm verhandelt ⁠wird. Vorschlag: Die jüngsten Auseinandersetzungen stellen die ⁠bisher größte Belastung für die seit einem Monat geltende Feuerpause dar. Die Spannungen hatten sich in dieser Woche verschärft, nachdem Trump eine neue Marinemission zum Schutz von Schiffen in der Meerenge angekündigt, diese aber nach 48 Stunden wieder ausgesetzt hatte.

Trump sagte zudem, der Iran habe seine Forderung akzeptiert, niemals in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. "Die Chance ist gleich null. Und sie wissen das, und sie haben dem zugestimmt", sagte der US-Präsident. ⁠Die Regierung in Teheran hat stets erklärt, ihr Atomprogramm diene ausschließlich friedlichen Zwecken.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Markus WacketRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)