Aktienanalysen der Woche: Alphabet, Super Micro & Infineon





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Der KI-Boom bleibt das dominierende Thema an den Aktienmärkten – doch nicht nur Nvidia steht im Fokus der Anleger. Mit Alphabet, Super Micro Computer und Infineon rücken drei sehr unterschiedliche Unternehmen in den Mittelpunkt, die auf ihre Weise vom Wachstum rund um künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur, Rechenzentren und Halbleitertechnologie profitieren. Während Alphabet mit starken Werbeumsätzen, Google Cloud, Gemini und DeepMind neue Rekorde anpeilt, versucht Super Micro Computer nach turbulenten Monaten ein überzeugendes Comeback im KI-Servermarkt. Infineon wiederum liefert zentrale Bausteine für Energieeffizienz, Stromversorgung, Sensorik und moderne Halbleiterlösungen – und könnte damit zu einem der europäischen Gewinner der KI-Infrastruktur werden.





Für Anleger stellt sich bei allen drei Aktien dieselbe entscheidende Frage: Wie viel Potenzial steckt nach den jüngsten Kursbewegungen noch in den Titeln? Alphabet überzeugt weiterhin mit enormen Cashflows und einer breiten KI-Offensive, muss aber hohe Investitionen und regulatorische Risiken meistern. Supermicro bleibt einer der spannendsten Profiteure des KI-Infrastrukturbooms, bringt jedoch weiterhin hohe Volatilität, Margendruck und Vertrauensfragen mit sich. Infineon profitiert von Trends wie Elektromobilität, Rechenzentren, erneuerbaren Energien und Leistungshalbleitern, ist aber gleichzeitig stark von zyklischen Märkten und großen Investitionsprogrammen abhängig.





In unseren Aktienanalysen werfen wir deshalb einen genaueren Blick auf die aktuellen Quartalszahlen, Wachstumstreiber, Bewertungen, Risiken und charttechnischen Signale von Alphabet, Super Micro Computer und Infineon. Dabei zeigt sich: Alle drei Unternehmen sind eng mit den großen Zukunftsthemen KI, Cloud, Energieeffizienz und Digitalisierung verbunden – allerdings mit sehr unterschiedlichen Chancen-Risiko-Profilen. Ob sich ein Einstieg nach der jüngsten Rally noch lohnt, welche Aktie das attraktivste Potenzial bietet und wo Anleger vorsichtig bleiben sollten, klären wir in den





Alphabet (GOOGL):





Alphabet Aktienanalyse









Super Micro Computer (SMCI):





Super Micro Aktienanalyse









Infineon (IFX):





Infineon Aktienanalyse









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Risikohinweis

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