EQS-News: DeFi Technologies kündigt Partnerschaft mit dem Digital Monetary Institute von OMFIF an und bestätigt Teilnahme am Digital Money Summit 2026 in London

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DeFi Technologies kündigt Partnerschaft mit dem Digital Monetary Institute von OMFIF an und bestätigt Teilnahme am Digital Money Summit 2026 in London



09.05.2026 / 21:45 CET/CEST

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Die Partnerschaft etabliert den DVIO-Index als wiederkehrende institutionelle Datenreferenz im globalen Netzwerk von OMFIF, während Andrew Forson mit Aufsichtsbehörden und politischen Entscheidungsträgern über Verwahrung, Staking und Verbraucherschutz bei digitalen Vermögenswerten diskutieren wird.

DeFi Technologies geht eine Partnerschaft mit dem Digital Monetary Institute von OMFIF ein und integriert den DVIO-Index als wiederkehrende Datenreferenz in dessen globales Netzwerk aus Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und institutionellen Anlegern

Die Partnerschaft erweitert die institutionelle Reichweite und Sichtbarkeit von Valours regulierter ETP-Plattform für digitale Vermögenswerte und positioniert DVIO als vorausschauendes Signal für Kapitalflüsse über digitale Vermögenswerte hinweg

Andrew Forson wird DeFi Technologies beim Digital Money Summit 2026 in London vertreten und dort mit globalen politischen Entscheidungsträgern über Verwahrung, Staking und Verbraucherschutz bei digitalen Vermögenswerten diskutieren

TORONTO, 9. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NASDAQ: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das traditionelle Kapitalmärkte mit dezentraler Finanzwirtschaft verbindet, gab heute eine Partnerschaft mit dem Digital Monetary Institute (DMI) von OMFIF bekannt und bestätigte seine Teilnahme am OMFIF Digital Money Summit 2026, der vom 19. bis 20. Mai 2026 in London stattfindet.

DEFI Logo

Die Partnerschaft formalisiert eine bestehende Zusammenarbeit zwischen DeFi Technologies und OMFIF, deren Grundlage die Aufnahme des DEFT Valour Investment Opportunity Index (DVIO) als wiederkehrende Datenreferenz im institutionellen Netzwerk von OMFIF bildet. Die Partnerschaft umfasst außerdem das Sponsoring des Digital Money Summit 2026 sowie eine kontinuierliche Marketingpräsenz in den OMFIF-DMI-Kanälen und schafft damit eine langfristige institutionelle Plattform für die Valour-ETP-Produktpalette.

Im Rahmen dieser Kooperation etabliert DeFi Technologies den DVIO-Index als wiederkehrendes Datensignal in einem globalen Netzwerk aus Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Vermögensverwaltern und Finanzinstituten. Damit wird Valours Produktplattform direkt in den institutionellen Dialogen positioniert, welche die Zukunft der Märkte für digitale Vermögenswerte prägen.

DVIO-Index einem weltweiten institutionellen Publikum zugänglich machen

Der DVIO-Index ist ein regelbasierter, wöchentlich neu gewichteter Index, der von DeFi Technologies entwickelt wurde, um die 50 wichtigsten digitalen Vermögenswerte nach verwaltetem Vermögen (Assets under Management, AUM) innerhalb von Valours regulierter Plattform für börsengehandelte Produkte (ETPs) abzubilden. Im Gegensatz zu preisbasierten Indizes beruht DVIO vollständig auf realen Daten zur Kapitalallokation und misst, wie sich reguliertes institutionelles Kapital von Woche zu Woche über digitale Anlageklassen hinweg bewegt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird OMFIF DVIO-Erkenntnisse und -Berichte über sein institutionelles Netzwerk verbreiten, den Index in den DMI-Newsletter integrieren und DeFi Technologies in speziellen Inhaltsformaten vorstellen. Dazu gehört auch ein aufgezeichnetes Gespräch zwischen Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies, und Lewis McLellan, Redakteur des Digital Monetary Institute von OMFIF.

Diese Verbreitung erweitert die Reichweite des DVIO-Index auf den Kreis aus Zentralbanken, politischen Akteuren und institutionellen Anlegern, den OMFIF weltweit zusammenbringt. Zugleich erhält Valours ETP-Plattform gezielte Sichtbarkeit bei führenden Finanzinstituten und institutionellen Kapitalallokatoren.

Eine einheitliche institutionelle Plattform für die gesamte Valour-ETP-Palette

Im Rahmen der Partnerschaft hat DeFi Technologies seine Mitgliedschaft im Digital Monetary Institute von OMFIF bis 2027 verlängert. Die DMI-Mitgliedschaft ermöglicht eine ganzjährige Einbindung in das OMFIF-Netzwerk aus Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten, einschließlich Zugang zu nicht öffentlichen Treffen, Forschungspublikationen sowie laufenden politischen und marktbezogenen Dialogen.

Die Partnerschaft erstreckt sich außerdem auf das Nordic Forum von OMFIF im August 2026 und ermöglicht die direkte Einbindung in einer der strategisch wichtigsten Regionen Europas für Valours ETP-Geschäft.

Valour, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, betreibt eine der weltweit umfangreichsten regulierten ETP-Plattformen für digitale Vermögenswerte mit mehr als 100 Produkten, die an europäischen Börsen sowie an der B3 in Brasilien notiert sind. Alle ETPs von Valour basieren auf einem einheitlichen Produktrahmen, der eine konsistente Gebührenstruktur, ein gemeinsames Liquiditätsmodell sowie eine gemeinsame regulatorische und betriebliche Infrastruktur umfasst.

Für institutionelle Allokatoren ermöglicht diese Standardisierung einen direkten Vergleich zwischen Engagements in digitalen Vermögenswerten, ohne strukturelle Unterschiede oder Unterschiede zwischen Handelsplätzen herausrechnen zu müssen. Zudem stärkt sie die Integrität des DVIO-Index, da dessen Signale aus konsistenten, regulierten Anlageprodukten und nicht aus fragmentierten Marktdaten abgeleitet werden.

Die Valour-Plattform umfasst im Vereinigten Königreich gelistete Produkte, die über Lloyds Banking Group, Halifax und Bank of Scotland vertrieben werden, darunter 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) und 1Valour Ethereum Physical Staking (1VET). Dazu gehört außerdem eine an der B3 notierte brasilianische Produktpalette, darunter DEFT31, BTCV39, ETHV39, XRPV39, VSOL39 und VSUI39. In allen Rechtsräumen erhalten Anleger Zugang zu derselben Produktarchitektur: reguliert, transparent und auf den Geschäftsbetrieb abgestimmt.

Teilnahme am OMFIF Digital Money Summit 2026

Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies und Leiter Wachstum bei Valour, wird an Sitzung VII des Digital Money Summit 2026 teilnehmen: „Wer trägt das Risiko? Verwahrung, Staking und Verbraucherschutz bei digitalen Vermögenswerten."

In der Sitzung wird untersucht, wie Aufsichtsbehörden an die Bereitstellung von Verwahrungsdienstleistungen und anderen Dienstleistungen für Kryptowerte herangehen, die außerhalb des Wertpapierbereichs liegen. Außerdem geht es um die Wirksamkeit von Rahmenwerken wie MiCA und der sich entwickelnden US-Gesetzgebung, die systemischen Fragestellungen durch vertikal integrierte Kryptounternehmen sowie darum, wie politische Entscheidungsträger einheitliche aufsichtsrechtliche Standards erreichen und zugleich Fragmentierung sowie Aufsichtsarbitrage minimieren können.

Neben Forson werden Carla Carriveau, Leiterin des Office of International Affairs und Senior-Beraterin des amtierenden Superintendent beim New York Department of Financial Services, sowie Laura Weil, Referentin für digitale Finanzwirtschaft bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), sprechen.

„OMFIF und sein Digital Monetary Institute bringen genau die Zielgruppe zusammen, für die unsere Produkte entwickelt wurden: Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Investoren, Vermögensverwalter, Banken und Technologieanbieter, die die Zukunft der Kapitalmärkte gestalten", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies. „Den DVIO-Index in diesen Dialog einzubringen und zum aufsichtsrechtlichen Austausch auf dem Digital Money Summit beizutragen, steht für unser Verständnis davon, wie institutionelle Infrastruktur für digitale Vermögenswerte aussehen sollte: reguliert, konsistent und transparent."

Informationen zu OMFIF und dem Digital Monetary Institute

OMFIF, das Official Monetary and Financial Institutions Forum, ist ein unabhängiges Forum für Zentralbankwesen, Wirtschaftspolitik und öffentliche Investitionen. Sein Digital Monetary Institute (DMI) bringt Interessenvertreter aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammen, die sich mit digitalen Währungen und der Zukunft der Kapitalmärkte befassen.

Der Digital Money Summit und die DMI-Gemeinschaft insgesamt bringen hochrangige Entscheidungsträger aus Institutionen zusammen, darunter:

Zentralbanken: darunter die Bank of England, Banco Central do Brasil, Bank of Canada, Banque de France, Banco de España, Bank of Israel, Central Bank of Ireland, Hong Kong Monetary Authority und Bank Negara Malaysia sowie viele weitere

Aufsichtsbehörden und politische Entscheidungsträger: darunter ESMA, das New York Department of Financial Services, die BaFin und die All-Party Parliamentary Group on Central Bank & Digital Currency

Globale Finanzinstitutionen: darunter BNY Mellon, Citi, Goldman Sachs, HSBC, Commerzbank und die Depository Trust and Clearing Corporation

Anbieter von Marktinfrastruktur und Technologie: darunter CME Group, Circle, Crown Agents Bank und IDEMIA

Durch diese Zusammensetzung ist OMFIF ein einzigartiger Vertriebskanal mit hoher Signalwirkung für den DVIO-Index und ein glaubwürdiges Forum für den institutionellen Dialog über den regulierten Markt für digitale Vermögenswerte.

Fortsetzung des Gesprächs in London: DeFi Technologies Capital Markets Series

Der Digital Money Summit kommt zum richtigen Zeitpunkt, da DeFi Technologies nur wenige Wochen später, am 4. Juni 2026, für die nächste Ausgabe der DeFi Technologies Capital Markets Series nach London zurückkehrt. Die Veranstaltung nur für geladene Gäste bringt in Zusammenarbeit mit der Canada-UK Chamber of Commerce eine ausgewählte Gruppe von Vermögensverwaltern, institutionellen Anlegern und Kapitalallokatoren im Canada House zusammen.

Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten gehören:

Institutioneller Zugang zu digitalen Vermögenswerten über regulierte Anlageprodukte von DeFi Technologies und Valour

Marktperspektiven auf Bitcoin und Ethereum als zunehmend etablierte institutionelle Anlageklassen

Analyse des DVIO-Index, die einen datengestützten Blick auf Kapitalflüsse über digitale Vermögenswerte hinweg bietet

Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Kapitalallokatoren, die an einer Teilnahme interessiert sind, können weitere Informationen auf events@defi.tech anfordern.

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (Brasilien B3: DEFT31) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das auf die Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentralisierter Finanzen („DeFi") ausgerichtet ist. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Fachkenntnis in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft digitaler Vermögenswerte.

Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/.

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour sowie die Möglichkeit, Updates zu abonnieren, finden Sie auf valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen umfassende Liquiditätslösungen bietet und seinen Schwerpunkt auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie legt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Börsennotierung der ETPs von Valour, das Interesse von Investoren an digitalen Vermögenswerten und ihr Vertrauen in diese, das aufsichtsrechtliche Umfeld im Hinblick auf Wachstum und Akzeptanz dezentraler Finanzwirtschaft, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannt werden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz der ETPs von Valour durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und regulatorische Anforderungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

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