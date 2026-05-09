Iranisches Parlament tagt aus Sicherheitsgründen online

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Plenarsitzung des iranischen Parlaments wird aus Sicherheitsgründen erstmals als Videokonferenz abgehalten. Ein Parlamentssprecher erklärte laut Nachrichtenportal Tabnak, die für Sonntag angesetzte öffentliche Sitzung finde "aufgrund der aktuellen Lage" online statt. Im Mittelpunkt stünden die jüngsten Preissteigerungen nach dem Krieg, die zu einer zentralen Sorge der Bevölkerung geworden seien, so der Sprecher.

Die letzte öffentliche Sitzung des Parlaments hatte Mitte Februar stattgefunden. Nachdem mit Beginn des Kriegs mit den USA und Israel am 28. Februar mehrere iranische Offizielle ermordet worden waren, setzte auch das Parlament aus Sicherheitsgründen seine öffentlichen Sitzungen aus. In dieser Zeit kamen lediglich vereinzelt parlamentarischen Kommissionen zu Beratungen zusammen./fm/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Trump verliert erneut
US-Richter erklären weitere Zölle für illegalgestern, 03:11 Uhr · dpa-AFX
US-Richter erklären weitere Zölle für illegal
„Projekt Sackgasse“
Iran lehnt US-Initiative zur Straße von Hormus ab05. Mai · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?gestern, 11:20 Uhr · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen