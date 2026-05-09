Der Bitcoin-Kurs befindet sich aktuell in der sechsten Woche seines Aufwärtstrends. Nachdem die Widerstandszone zwischen 73.000 und 76.000 Dollar, sowie das Bullmarket-Supportband erfolgreich durchbrochen werden konnten, stellt sich der 200-Tage-Trend jedoch wie erwartet als charttechnischer Widerstand heraus, an dem der Kurs in dieser Woche vorerst abgeprallt ist.

Quelle: Tradingview

Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Trend, der als wichtigste charttechnische Grenze zwischen Bären- und Bullenmarkt für die Bitcoin-Kursentwicklung gilt, würde die Chancen auf eine Rückkehr in einen langfristigen Aufwärtstrend signifikant erhöhen.

Vierjahreszyklus bleibt bisher intakt

Bitcoin zeigt mit der zwischenzeitlichen Überwindung seines Bullmarket-Supportbands und dem aktuellen Test des 200-Tage-Trends eine wiederkehrende Dynamik, die auch in den vergangenen Bitcoin-Zyklen beobachtet werden konnte. So hat die Kryptowährung auch während des Bärenmarktes im Jahr 2022 nach dem initialen Verlust der Bullenmarkt-Unterstützungen einen Retest des 200-Tage-Trends gemacht, infolgedessen der Kurs jedoch in den darauffolgenden Monaten deutlich weiter gesunken ist.

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Im Bärenmarkt-Jahr 2018 wurde der 200-Tage-Trend gleich mehrfach im Jahresverlauf getestet, gefolgt von weiteren starken Kursverlusten, ebenso wie im Jahr 2014, als der Kurs sich auf Wochensicht sogar über den 200-Tage-Trend absetzen, einen Ausbruch auf Monatssicht jedoch mehrere Monate nicht bestätigen konnte, ehe Bitcoin sein damaliges Zyklus-Tief auf einem deutlich niedrigeren Niveau gefunden hatte. Angesichts der sich weiterhin eng am Vierjahreszyklus orientierenden Bitcoin-Kursdynamik bleibt daher das Basisszenario, dass es sich bei dem aktuellen Aufwärtstrend um eine Bärenmarkt-Rally handelt, deren Limits in greifbarer Nähe sein könnten. Erst ein nachhaltiger Ausbruch oberhalb des 200-Tage-Trends auf Monatsebene würde Spielräume für einen ernsthaften Trendwechsel schaffen.

Können die Institutionen den Vierjahreszyklus brechen?

Gegenargumente liegen in dem veränderten Marktumfeld durch den Einstieg der institutionellen Investoren. Strategy bleibt durch kontinuierliche Bitcoin-Käufe in Milliardenhöhe eine relevante Nachfragequelle für die Kryptowährung, die strukturelle Unterstützung liefert. Ebenso zeigen die ETFs bereits seit Anfang März wieder deutliche Zuflüsse, nachdem die Monate seit Oktober 2025 von Abflüssen geprägt waren. Ein besonders interessantes Signal kommt dabei aktuell von den großen Wall-Street-Banken. Analysten von JPMorgan Chase sprechen inzwischen offen davon, dass sich der sogenannte „Debasement Trade“ zunehmend von Gold hin zu Bitcoin verlagert.

Gemeint ist damit die Suche institutioneller Investoren nach Vermögenswerten, die Schutz vor Geldentwertung, fiskalischer Instabilität und langfristigen Risiken des Fiatgeldsystems bieten sollen. Die Kapitalflüsse der vergangenen Monate stützen diese These zumindest teilweise. Während Bitcoin-ETFs seit März wieder deutliche Nettozuflüsse verzeichnen konnten, hatten Gold-ETFs zeitgleich mit teils massiven Abflüssen zu kämpfen. Allein im April sind den Spot-Bitcoin-ETFs über 2,4 Milliarden Dollar zugeflossen, angeführt vom IBIT-ETF von BlackRock, der inzwischen den Großteil der institutionellen ETF-Nachfrage auf sich vereint. Insgesamt steuern die US-Spot-Bitcoin-ETFs aktuell auf ihre längste Serie positiver Kapitalzuflüsse seit Mitte 2025 zu.

Kapitalrotation zwischen Bitcoin und Gold im Gange

Auch die Kursentwicklung zeigt zunehmend Unterschiede zwischen den beiden Assetklassen. Während Gold seit dem Beginn der Iran-Krise unter Druck geraten ist, konnte Bitcoin in diesem Zeitraum deutlich zulegen. JPMorgan interpretiert diese Divergenz als mögliches Zeichen dafür, dass institutionelle Marktteilnehmer Bitcoin immer stärker als alternatives Makro-Asset betrachten. Zusätzliche strukturelle Unterstützung kommt weiterhin von Strategy.

Das Unternehmen hat seine Bitcoin-Käufe im laufenden Jahr erneut massiv ausgeweitet und hält inzwischen über 800.000 BTC. Laut JPMorgan könnte Strategy allein im Jahr 2026 Bitcoin-Käufe im Volumen von rund 30 Milliarden Dollar durchführen, sofern das aktuelle Akkumulationstempo beibehalten wird.

Der Beweis steht noch aus

Trotzdem bleibt die entscheidende Frage offen, ob die institutionelle Nachfrage tatsächlich ausreicht, um den historischen Vierjahreszyklus nachhaltig außer Kraft zu setzen. Denn auch frühere Bärenmärkte waren von starken Gegenbewegungen geprägt, bevor Bitcoin letztlich erneut deutliche Tiefs markiert hat. Solange der 200-Tage-Trend auf höherer Zeitebene nicht nachhaltig zurückerobert werden kann, bleibt daher weiterhin Vorsicht angebracht.

Gleichzeitig zeigt die aktuelle Entwicklung aber auch, dass Bitcoin zunehmend aus seinem früheren rein spekulativen Narrativ herauswächst. Die Diskussion verschiebt sich immer stärker in Richtung makroökonomischer Kapitalströme, institutioneller Portfolio-Allokationen und der Rolle von Bitcoin innerhalb eines zunehmend fragilen globalen Finanzsystems. Genau darin könnte langfristig der entscheidende Unterschied zu früheren Marktzyklen liegen.

Denken Sie langfristig!