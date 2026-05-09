ROUNDUP: Frankfurt nach Niederlabe beim BVB weiter mit Riera als Trainer

DORTMUND (dpa-AFX) - Eintracht Frankfurts zuletzt heftig kritisierter Coach Albert Riera wird auch im letzten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart auf der Trainerbank sitzen. Das bestätigte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche nach der 2:3-Niederlage bei Borussia Dortmund . Zur weiteren Zukunft des Spaniers wollte sich Krösche indes nicht äußern.

"Wir haben jetzt heute das Spiel verloren und das ist natürlich extrem ärgerlich. Und jetzt geht es darum, dass wir alle gerade zusammen ein Spiel gegen Stuttgart gewinnen", sagte er.

Das sagt der Trainer

Die Niederlage in Dortmund war bereits die dritte in den vergangenen vier sieglosen Partien. Die Eintracht droht die Teilnahme am internationalen Geschäft zu verpassen. "Meine Spieler werden bis zu meinem letzten Tag hier alles geben, mehr als hundert Prozent, das kann ich versprechen", sagte Riera nach der Partie bei Sky. Das Problem sei nicht das Spiel heute. "Man braucht Zeit, drei Monate sind eigentlich zu wenig", erklärte der 44-Jährige. Er hatte das Traineramt in Frankfurt Anfang Februar übernommen.

In der Pressekonferenz betonte der Coach auf die Frage nach seiner Zukunft: "Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die des Vereins." Er könne nur die Mannschaft beeinflussen und sich darauf konzentrieren. "Der Rest liegt nicht in meiner Hand. Aber ich habe das Gefühl, dass, wenn ich Zeit habe, es bei mir immer so war, dass nach drei oder vier Monaten der beste Moment kam. Ich brauche Vertrauen, ich brauche Zeit und dass wir alle an einem Strang ziehen."

Riera optimistisch

Er wisse aber auch, dass es im Fußball nicht immer Zeit gebe, erklärte Riera und schloss mit den Worten: "Ich persönlich fühle mich sehr stark und blicke optimistisch in die Zukunft, um diese Situation zu lösen und viele Leistungen wie heute zu zeigen."

Um sich für einen Platz in einem europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, muss Frankfurt nicht nur gegen Stuttgart punkten, sondern auch auf Patzer von Tabellennachbar Freiburg hoffen, die am Sonntag beim Hamburger SV zu Gast sind./jgl/DP/zb