Deutsche 'Hondius'-Passagiere in Niederlanden gelandet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

EINDHOVEN (dpa-AFX) - Vier deutsche Passagiere des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind mit einem Evakuierungsflug in den Niederlanden angekommen. Das von der Kanaren-Insel Teneriffa kommende Flugzeug mit insgesamt 26 Passagieren und Crewmitgliedern der "Hondius" landete am Abend in Eindhoven, von wo aus es für die Deutschen weiter nach Frankfurt geht./evs/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen