DGB-Kongress beginnt - Merz, Klingbeil und Bas als Gäste

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kommt von Sonntag an in Berlin zu einem viertägigen Bundeskongress zusammen. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi will eine Eröffnungsrede halten, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ein Grußwort. Unter dem Motto "Stärker mit uns" wollen die Delegierten bis Mittwoch ihre Positionen, auch vor dem Hintergrund anstehender Sozialreformen, abstecken. Die acht Einzelgewerkschaften vertreten die Interessen von rund 5,4 Millionen Mitgliedern. Der Bundeskongress kommt alle vier Jahre zusammen.

Fahimi stellt sich am Montag zur Wiederwahl als Vorsitzende des Dachverbandes. Die ehemalige Generalsekretärin der SPD hat diesen seit Mai 2022 inne. Zu Wochenbeginn will sie auch eine Grundsatzrede halten, am Abend wird SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil zu den Delegierten sprechen. Am Dienstag folgen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie die Co-Vorsitzende der Sozialdemokraten, Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas.

Zum Tag der Arbeit hatten die Gewerkschaften bereits harten Widerstand gegen mögliche Einschnitte bei Rente, Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen angekündigt. "Wenn man uns angreift, dann wehren wir uns", sagte Fahimi bei der zentralen Kundgebung in Nürnberg./shy/DP/mis